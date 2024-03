Warzone Mobile już w tym tygodniu – co warto wiedzieć?

Wielkimi krokami zbliża się premiera Warzone Mobile, czyli przenośnej odnośny słynnego Battle Royal, opartego na serii Call of Duty. Do premiery zaledwie kilka dni, więc zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje, które przydadzą się przed wylądowaniem w wirtualnym Verdansku.

Warzone Mobile ma zapewniać ten sam gameplay, co wersja na PC i konsole

Smartfony po raz kolejny będą miały okazję udowodnić, że nadają się w kwestii do gier do czegoś więcej, niż tylko pykania w Candy Crash. Warzone Mobile to bowiem nie jakaś tam gierka na podstawie oryginału, a w zasadzie ten sam tytuł przełożony niemalże w skali 1:1, z lekkim wskazaniem na wersję mobilną. Dlaczego? Bo ma cechować się nie tylko nowymi animacjami, ale też poprawioną jakością niektórych tekstur, które – według zagranicznych testerów – potrafią prezentować się nawet lepiej niż w „dużym” Warzone.

Poza pewnymi szczegółami Warzone Mobile ma jednak dostarczać tę samą rozrywkę, czyli tryb Battle Royal na mapach Verdansk i Rebirth Island. W smartfonowych starciach brać będzie udział 120 graczy, więc nie ma tutaj mowy o żadnych kompromisach czy ograniczaniach. Gra będzie klasycznie obsługiwać sterowanie dotykowe (względnie wygodne, jak donoszą gracze, z innych krajów, którzy mają już dostęp) oraz możliwość podłączenia kontrolera.

Co ciekawe konta będzie można połączyć i dzielić progres (mowa o PD i współdzielonej borni) osiągnięty w wersji mobilnej z odsłonami na PC i konsole.

Warzone Mobile zadebiutuje już w ten czwartek, 21 marca na iOS i Android. Już teraz możecie przedpremierowo dodać grę do swojej biblioteki, by nie przegapić startu. Dla osób, które zarejestrowały się przed premierą, przewidziano nagrodę w postaci kilku elementów kosmetycznych do operatorów i broni. Do pomyślnej instalacji niezbędne będą co najmniej 4 GB wolnej pamięci.

Warzone na urządzenia mobilne może być – pod względem grywalność – jednym z największych zaskoczeń tego roku. Pierwszymi wrażeniami z gry podzielimy się z Wami w dniu premiery.