Zjedz majonez i zapomnij o problemach. Stardew Valley w nowej wersji już w tym tygodniu

Gra Stardew Valley na przestrzeni ostatnich 8 lat mocno się zmieniła. Z już i tak rozbudowanej gry o zarządzaniu farmą, stała się prawdziwym fenomenem i odniosła ogromny sukces. A trzeba przypomnieć, że za grą stał tylko jeden człowiek – Eric "ConcernedApe" Barone. I choć ostatnio o niej przycichło, wkrótce znów będzie głośno – a to za sprawą najnowszej aktualizacji, która wprowadzili ogrom nowości do świata Stardew Valley i sprawi, że gracze będą mieli jeszcze więcej do zrobienia na swojej farmie.

ConcernedApe nie zdradza wszystkich szczegółów związanych z najnowszą aktualizacją do Stardew Valley, ale w ostatnich dniach jest aktywny na platformie X (dawniej Twitter), na której publikuje pojedyncze wpisy z listy zmian, jaki pojawią się wraz z patchem 1.6. Dowiadujemy się m.in. tego, że do gry trafia "miesiąc miodowy", w którym nowożeńcy nie obrażają się na siebie i nie leżą całymi dniami w łóżku – co przełoży się np. na bardziej efektywną pracę na farmie. Fani dostaną też możliwość zjedzenia majonezu. Do tej pory wykorzystywany był jako prezenty dla mieszkańców i składnik w dwóch potrawach.

Stardew Valley w wersji 1.6 coraz bliżej. Co nowego?

Zmieni się też nieco sposób uzyskiwania z dorosłych drzew małych sadzonek, które będzie można zasadzić w innym miejscu. Zmienią się również kolory słoików, butelek dżemów, win, kiszonek i innych wytwarzanych na farmie produktów – wszystko na podstawie warzyw i owoców, z których są zrobione.

Premiera aktualizacji 1.6 planowana jest na jutro, 19 marca. Pierwszymi w kolejności, którzy skorzystają z masy nowości w Stardew Valley, będą gracze pecetowi. Posiadacze gry w wersji na konsole i urządzenia mobilne będą musieli uzbroić się w nieco więcej cierpliwości. Ile? Tego twórcy nie zdradzają, można jednak podejrzewać, że nie będziemy musieli długo czekać na aktualizację.

Jest też ciekawostka, a jednocześnie rozwiązanie zagadki, która trapiła graczy od dłuższego czasu. Fani Stardew Valley od lat prowadzili dyskusję na temat tego, czy zbieranie upraw od konkretnej strony jest szybsze. Szybkość animacji rzeczywiście ma znaczenie i jeśli z ziemi wyciągniemy warzywa zaczynając od lewej strony, zaoszczędzimy nieco więcej czasu. Teraz jednak okazuje się, że był to błąd w grze, którzy zostanie naprawiony wraz z nową aktualizacją. A szkoda, bo to ciekawy przykład na to, że gracze dokładnie analizują to, co dzieje się w Stardew Valley i odkrywają kolejne sekrety i ciekawostki związane z cyfrowym prowadzeniem farmy. Widać jednak, że nie był to celowy zabieg ze strony twórców i niedługo nie będzie już miało znaczenia, z której strony zaczynamy zbiory.