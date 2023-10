Najpierw zepsuli, teraz naprawią. Nowy system odczaruje kupowanie biletów?

W 2021 Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie "zrewolucjonizował" sposób kupowania i kasowania biletów w autobusach, tramwajach, czy metrze. Coś, co miało być wygodne dla pasażerów, okazało się pomysłem chybionym, o czym kilka lat temu przekonywał w swoim tekście Krzysiek. W jaki sposób Warszawa kompletnie spartoliła system kupowania biletów przez aplikację? Koniecznie sprawdźcie jego relację. Jednak wygląda na to, że wkrótce się to zmieni. Warszawski ZTM potwierdził właśnie, że trwają prace nad zupełnie nowym systemem biletowym, który ma ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej. Oby tym razem się to udało!

Nowy system biletowy, to bardzo duży, długoletni i wymagający projekt biorąc pod uwagę wielkość Warszawy i całej aglomeracji oraz naszą rozbudowaną ofertę taryfową. Dlatego też, planując nowy system musieliśmy wszystko dobrze przemyśleć i szczegółowo zaplanować. Przygotowanie postępowania kosztowało nas to sporo wysiłku, ale dziś możemy z dumą ogłosić, że jesteśmy gotowi do wdrożenia nowego systemu opłat za przejazdy komunikacją miejską!

- potwierdza Katarzyna Strzegowska, dyrektor ZTM.

Nowy system biletowy umożliwi opłatę za przejazd za pomocą karty płatniczej, telefonu, smartwatcha oraz karty miejskiej. Pozwoli także zaplanować podróż – wskaże najkorzystniejszą trasę, którą zmieni w razie konieczności! Oznacza to, że pasażerowie nie będą musieli się martwić o zakup biletów i ich kasowanie, a sama podróż przebiegnie szybko i sprawnie. Bezpieczeństwo gwarantować będzie współpraca z doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami specjalizującymi się w płatnościach bezgotówkowych: Visa I MasterCard.

Warszawa - stolica wygody? Ma w tym pomóc nowy system biletów komunikacji miejskiej

Na nowy system jednak jeszcze poczekamy. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zapowiada, że program, będący kontynuacją i realizacją hasła "Warszawa - stolica wygody" uruchomiony zostanie za ok. 3 lata. Niestety na ten temat nie ma konkretnych dat ani konkretnych informacji na temat rozwiązań wykorzystywanych w nowym systemie. Mam tylko nadzieję, że całkowicie pożegnamy kody QR i konieczność skanowania ich telefonem, a jednocześnie wnętrz zatłoczonych autobusów, tramwajów, czy szukać ich na stacjach metra.