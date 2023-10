Warszawscy rowerzyści pod lupą – jak jeżdżą?

W Warszawie sieć infrastruktury rowerowej wynosi już 750 kilometrów, a każdy rok przynosi kolejne kilometry dróg rowerowych. Z tego środka transportu korzysta coraz więcej mieszkańców miasta – ruch rowerowy w 2023 roku wzrósł o 11 proc. Skąd to wiemy? Bo Warszawa stale monitoruje rowerzystów i zbiera dane, które mogą w przyszłości przyczynić się do lepszego dostosowywania infrastruktury pod użytkowników jednośladów. Zarząd Dróg Miejskich podzielił się garścią ciekawych statystyk, rzucających światło na to jak, gdzie i kiedy Warszawiacy jeżdżą na rowerach. Oto najważniejsze wnioski.

Wideorejestracja, czyli jak Warszawa bada rowerzystów

Każdego dnia przez ulice Warszawy przejeżdżają tysiące rowerzystów, więc bez pomocy technologii ich policzenie nie byłoby możliwe. Zbieranie danych trwa od 2014 roku przy pomocy kamer pomiarowych, a w maju i czerwcu tego roku ustawiono je w 53 punktach pomiarowych, by rejestrować nie tylko ruch rowerowy, ale także uczestników ruchu przemieszczających się na hulajnogach elektrycznych i pokrewnych urządzeniach transportu osobistego – w ramach uzupełnienia badania zastosowano zaś 25 automatycznych liczników wprowadzonych w ubiegłym roku, które mierzą w trybie ciągłym ruch rowerowy i samochodowy. Pomiarów dokonywano w porannych (od 7:00 do 9:00) oraz wieczornych (od 16:00 do 19:00) godzinach szczytu.

Okazało się, że Warszawa znów pobiła rowerowe rekordy. Ruch zwiększył się w stosunku do 2022 roku o 11 proc., a na nagraniach odnotowano ponad 88 tys. przejazdów, co pozwala oszacować łączny dobowy ruch w tych 53 punktach na 212 tys. Rowerzyści ze stolicy po raz pierwszy w historii pomiarów przekroczyli granice 100 tys. podróży rowerem z i do centrum w ciągu jednej doby. Jeśli zaś chodzi o granice centrum, to ruch dobowy można oszacować na 103 tys. – czyli mowa o wzroście o 18 proc. wobec zeszłego roku.

Rowerem przez Wisłę

W stolicy znajduje się 9 mostów drogowych i one także znajdują się na stałych trasach rowerzystów. Co ciekawe na moście Świętokrzyskim już co czwarty pojazd to rower, a sam ruch tych pojazdów przez Wisłę wzrósł o 15 proc. – dobowo sięga on ok. 31 tys. Tuż za świętokrzyskim znalazły się Most Łazienkowski (6674 przejazdy na dobę) oraz Most Gdański (4211 przejazdów na dobę).

A co najbardziej uczęszczaną trasą? Punktami pomiarowymi z największym natężeniem ruchu w godzinach szczytu okazały się Al. Ujazdowskie i al. Szucha przy Agrykoli – kolejno 942 i 1202 pojazdy na godzinę

Rowerzyści czy rowerzystki – kto przeważa?

Obserwując osoby poruszające się po stolicy na rowerach można odnieść wrażenie, że proporcje płci zachowane są mniej więcej równo, ale dane pomiarowe mówią jasno – to mężczyźni częściej wybierają tę formę transportu. Dysproporcja jest znaczna i przedstawia się następująco – 33 proc. kobiet do 67 proc. mężczyzn. Co ciekawe panowie częściej wybierają też specjalistyczny strój sportowy, a panie w tej kategorii preferują raczej ubiór dowolny. W ogólnym rozrachunku Warszawiacy nie przywiązują jednak uwagi do strojów rowerowych – jedynie mniej więcej co 10 użytkownik roweru decyduje się na specjalny sportowy trykot.

W kwestii doboru rowerowego ekwipunku warto zaznaczyć, że coraz więcej osób decyduje się na jazdę w kasku – w 2023 już ponad 1/3 osób jeździ z ochroną głowy, podczas gdy jeszcze w 2020 była to zaledwie 1⁄4. Najchętniej Warszawiacy jeżdżą zaś na rowerach sportowych (52 proc.), na drugim miejscu uplasowały się klasyczne rowery miejskie (34 proc.) – nie myląc z Veturilo. Ich udział w rowerowym rynku wciąż utrzymuje się na stabilnych 5 proc.

