The Last of Us i Hogwarts Legacy to hity, a mimo to Warner Bros. Discovery notuje straty 

Kamil pisał dziś o genialnych wynikach sprzedażowych Hogwarts Legacy, które mimo bojkotu spowodowanego transfobicznymi wypowiedziami J. K. Rowling stało się globalnym hitem, a my z Konradem zachwalaliśmy dziś The Last of Us w nowym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach. Jednak pomimo faktu ogromnej popularności obu produkcji, wyniki finansowe firmy macierzystej wciąż nie są zadowalające.

Ostatni etap restrukturyzacji

Warner Bros. Discovery opublikowało raport finansowy za czwarty kwartał, który pomimo sukcesów zakończył się na stratach i to całkiem niemałych, bo na poziomie 2,1 miliarda dolarów. Na tę kwotę składa się między innymi rozczarowujący wyniki działu streamingowego – zanotował stratę w wysokości 217 milionów dolarów. A to wszystko w obliczu ogromnej – bo mowa o przeszło 15 milionach osób – widowni, jaką wygenerował serial na podstawie gry od Naughty Dog.

Korporacja nie powinna narzekać też na popularność Hogwarts Legacy, którego sprzedaż dobiła już do 850 milionów USD. Jednak nawet to nie pozwoliło na osiągniecie oczekiwanego przychodu na poziomie 11,36 miliarda dolarów, oraz liczby subskrybentów HBO Max. Ta według szacunków miała kończyć kwartał z pulą 1,6 miliona nowych członków. Tych przybyło pół miliona mniej, a wynik zatrzymał się ostatecznie na nieco ponad 96 milionach subskrybentów, licząc z Discovery+. I choć liczba ta wydaje się imponująca, to blednie w porównaniu z 230 milionami, którymi może pochwalić się Netflix.

Niekończące się pasmo postfuzyjnych wzlotów i upadów Warner Bros. Discovery trwa więc dalej, a firma mimo starań wciąż znajduje się za konkurencją. Nadal trwa jednak proces gruntownej restrukturyzacji, będący według Davida Zaslava w końcowej fazie. W 2023 roku Warner Bros. Discovery ma rzekomo przejść do etapu „budowania”.

