Hogwarts Legacy to już nie tylko gra. Na jej podstawie powstanie też serial

Hogwarts Legacy zachwyciło Kacpra, który kilkanaście dni temu opublikował recenzję najnowszej produkcji studia Avalanche Software. Kacper nie jest jedynym, któremu gra przypadła do gustu. Po przygody w świecie Harry'ego Pottera sięgają nie tylko fani serii, ale też nowi gracze szukający nieco innej rozgrywki niż to, co od lat serwują nam twórcy gier wideo.

Przeżywamy historię na własny sposób, budujemy własną legendę — nie będziemy ponownie przeżywać historii Harry’ego, jego drogi do Hogwartu i poznawania Rona czy Hermiony — sami będziemy uczniami legendarnej szkoły dla magów i sami będziemy poznawać przyjaciół oraz robić sobie wrogów.

- fragment recenzji Hogwarts Legacy, z którą warto się zaznajomić.

Już teraz można mówić, że "Dziedzictwo" będzie hitem - zarówno pod względem sprzedaży, jak i ocen. Na Metacritic radzi sobie bardzo dobrze, a analitycy przewidują, że sprzeda się w nakładzie przekraczającym 10 mln egzemplarzy. Nie ma się więc co dziwić, że dla Warner Bros. Discovery to dobra okazja by wrócić na dobre tory - jeśli chodzi o markę Harry Potter. Film "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" nie spodobał się widzom. Pojawiły się nawet sygnały, że firma może zrezygnować z dalszych projektów osadzonych w świecie stworzonym przez J.K. Rowling, która swoimi komentarzami w sieci zraziła sporą część fanów serii.

Gra Hogwarts Legacy dopiero wyszła, a już powstaje serial na jej podstawie

Wygląda jednak na to, że na fali popularności nowej gry, Warner Bros. Discovery zabiera się za produkcję... serialu "Hogwarts Legacy", który, podobnie jak jego konsolowy (i pecetowy) tytuł, osadzony będzie na długo przed wydarzeniami znanymi z książęk "Harry Potter", czy filmów z serii "Fantastyczne zwierzęta". Informacje te pochodzą z serwisu Giant Freakin Robot powołującego się na własne źródła zbliżone do Warner Bros. Discovery. Serial jest na wczesnych etapie produkcyjnym i przygotowany jest z myślą o platformie HBO Max. Żadna z zainteresowanych stron nie potwierdziła tych informacji, więc wciąż poruszamy się w sferze plotek i przecieków.