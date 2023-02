"Hogwarts Legacy" największą premierą ze wszystkich gier Warner Bros.

"Hogwarts Legacy", mimo bojkotu ze strony potencjalnie zainteresowanych graczy, bije rekordy popularności. To najlepsza premiera Warner Bros. Games!

Hogwarts Legacy to jedna z gier w kierunku których zwrócone były oczy całego świata. Po części dlatego, że bazuje ona na szalenie popularnym uniwersum Harry'ego Pottera, po części ze względu na kontrowersje związane z autorką serii. Nie brakowało redakcji, a nawet miejsc w sieci (w tym m.in. forum Reset Era), które decydowały się nie wspominać o grze by nie robić jej darmowej reklamy. Bojkot jednak okazał się średnio udanym, bo jak pokazują ostatnie dane — gra rozeszła się jak świeże bułeczki. I był to najlepszy start jakiejkolwiek gry Warner Bros. Games w historii!

12 milionów egzemplarzy w dwa tygodnie. "Hogwarts Legacy" bije rekordy popularności

W oficjalnej wiadomości czytamy:

Hogwarts Legacy firmy Warner Bros. Games, doceniona przez krytyków gra fabularna (RPG) z otwartym światem, sprzedała się w ponad 12 milionach sztuk i uzyskała 850 milionów dolarów sprzedaży na całym świecie w ciągu pierwszych dwóch tygodni od premiery na PlayStation®5, Xbox Series X|S i PC, co przewyższa wszystkie poprzednie premiery gier firmy. Gra przekroczyła rekordy sprzedaży na wszystkich trzech platformach, na których jest obecnie dostępna, i pobiła rekordy w streamingu, stając się największą w historii grą single player na Twitchu, z 1,28 milionem równoczesnych widzów w momencie premiery.

Jak widać głosowanie portfelem się... nie udało. Mimo że wielu graczy potencjalnie zainteresowanych przygodą w świecie magii i czarodziejstwa wstrzymało się z zakupem bojkotując grę, ta i tak okazała się ogromnym hitem. A warto mieć także na uwadze, że póki co została ona wydana wyłącznie na najnowsze platformy — a wkrótce dotrze na kolejne. Już 4. kwietnia Hogwarts Legacy trafi na PlayStation 4 i Xbox One, zaś 25 lipca na Nintendo Switch. Niezwykle popularne platformy, które bez wątpienia pozwolą grze solidnie podbić te wyniki.