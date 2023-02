Co nam się (nie) podoba The Last of Us? Oceniamy!

To serial, którego popularność była chyba do przewidzenia. Jednak mało kto chyba liczył na to, że będzie tak dobry. Ale czy na pewno w ocenach nie brakuje krytyki? Oceniamy dotychczasowe odcinki serialu.

"The Last of Us" to marka, która zapewniła HBO niesłabnące zainteresowanie. Co więcej, oceny krytyków i widzów pokazują, że stacja nakręciła jeden z najlepszych seriali tego roku i prawdopodobnie najlepszą adaptację gry w ogóle. Ale nie wszystko podoba nam się w serialu HBO.

W najnowszym odcinku podcastu przyglądamy się opiniom, a także naszym własnym oczekiwaniom oraz wrażeniom do połowy sezonu. Jeszcze tylko trzy odcinki przed nami i chyba wiemy, do czego zmierza "The Last of Us" w finale. Spokojnie, niczego nie zdradzamy, jedynie komentujemy kondycję serialu oraz HBO, a także rynku VOD, bo tu się sporo zmienia. W odcinku usłyszycie Konrada Kozłowskiego i Patryka Koncewicza.

The Last of Us - podobieństwa i różnice serialu do gry

