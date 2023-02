Co to jest SkyShowtime?

Nowa platforma VOD powstająca pod skrzydłami dwóch największych wytwórni filmowych Paramount i Universal. Na liście studio, stacji i platform, z których katalogów filmy i seriale będą trafiać na SkyShowtime znalazły się Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock. Serwis dostępny jest pod adresem skyshowtime.com.

Co obejrzę na SkyShowtime? Oferta filmów i seriali

Katalog filmów i seriali SkyShowtime opiera się na produkcjach z portfolio wspomnianych firm. To dlatego na początek dostaniemy filmy "Ambulans", "Downtown Abbey", "Jerry and Marge Go Large", "Jurassic World: Dominion", "Wiking", "Czarny telefon" czy "Top Gun: Maverick". Ponadto możemy liczyć na takie serie filmów, jak American Pie, Powrót do przyszłości, Jason Bourne, Ojciec Chrzestny, Jackass, Szczęki, Jurassic World, Mission Impossible, Straszny film, Star Trek czy Transformers, a dla najmłodszych m. in. Minionki, Kung Fu Panda oraz Madagaskar.

Seriale warto podzielić na dwie grupy: zupełne nowości dla widzów w Polsce oraz klasyki, które warto poznać/powtórzyć. Do tej pierwszej na pewno zaliczymy "Yellowstone" oraz spin-offy, czyli "1883" oraz "1923" - w serialach oglądać można takie gwiazdy, jak Kevin Costner czy Harrison Ford, a produkcje opowiadają o rodzinie ranczerów stawiającej się wielkim koncernom i przeciwnościom losu na przestrzeni lat. Od razu obejrzymy też "Tulsa King" z Sylvestrem Stallonem, który wciela się w capo, który opuszcza więzienie po 25 latach odsiadki. Na zewnątrz nie doczeka się jednak wdzięczności, jakiej oczekiwał i zostaje zesłany do niedużego tytułowego miasta. Dostępne będą też "Halo" na podstawie głośnej serii gier, "Pierwsza dama" opowiadający historie Michelle Obamy, Betty Ford i Eleanor Roosevelt.

Będzie też opowieść o jednym z najgłośniejszych startupów ostatnich lat w "Super Pumped: The Battle for Uber". Z nowości warto także wymienić premiery na naszym rynku "The Calling", "The Offer", "The Calling", "Przyjaciel rodziny". Jeśli chodzi o klasyki, to lista jest całkiem obszerna, a znajdują się na niej m. in. "Frasier", "The Office (US)", "Twin Peaks", "Parks and Recreation", "Dexter", "Californication", "Battlestar Galactica", "Deadwood", "Madam Secretary". Wkrótce na SkyShowtime pojawią się seriale oryginalne, w tym "Warszawianka" z Borysem Szycem odkupiona od Warner Bros. Discovery/HBO Max, a także węgierski "The Informant".

Ile kosztuje SkyShowtime? Wielka promocja

Cena miesięcznej subskrypcji SkyShowtime to 24,99 zł, ale na początek przygotowano nie lada promocję, ponieważ wykupując dostęp już teraz możecie skorzystać z -50% zniżki. Ta pozostanie aktywna na abonament dopóki z niego nie zrezygnujecie. Nie oznacza to, że zawsze będziecie płacić 12,49 zł miesięcznie - to po prostu połowa aktualnej kwoty - gdyż w przyszłości może dojść do podwyżki ceny. Wtedy zostaniecie o tym poinformowani i zostanie także podana nowa cena po odjęciu 50%. To połowę mniej niż HBO Max, Disney+ i znacznie taniej niż najwyższy pakiet Netfliksa.

Na czym obejrzę SkyShowtime? Wspierane urządzenia i systemy

Z platformy można skorzystać pod adresem skyshowtime.com, a także w aplikacjach na urządzeniach z Androidem, z systemami iOS, iPadOS i tvOS (Apple TV), smart TV z systemami Android TV, a także Tizen (Samsung Smart TV z 2017 roku lub nowszych z systemem operacyjnym Tizen OS 3.0 lub wyższym) o czym nie mówiono wcześniej. Ponadto wspierane są smart TV LG oraz Google Chromecast.