Incepcja

Christopher Nolan kręci każdy film w nietypowy sposób i nie inaczej było z "Incepcją". Fabuła skupia się na złodzieju sekretów z ludzkiej podświadomości, więc przed nami sporo oryginalnych scen, w których zobaczymy od środka jak ludzie świadomie śnią, kreują światy i zaszczepiają idee. Wyborna obsada, genialna muzyka i praktyczne efekty specjalne - jest na co popatrzeć.

Dostępny na Netflix

Terminator 2. Dzień sądu

Film Jamesa Camerona z 1991 roku do dziś prezentuje się fantastycznie. Historia oraz efekty specjalne sprzed ponad trzech nie odstraszają, a wręcz przeciwnie - wydają się ponadczasowe. To bezsprzecznie najlepsza odsłona "Terminatora", po której seria nie doczekała się powrotu do formy.

Dostępny na Prime Video.

Avengers: Wojna bez granic

Nie wszyscy są fanami kina komiksowego, ale nie ulega wątpliwości, że to jeden z najlepiej zrealizowanych filmów akcji ostatnich lat. Polecając finał historii Avengersów musimy też polecić wcześniejsze odsłony oraz pojedyncze filmy Marvela, które doprowadzają do "Wojny bez granic".

Dostępny na Disney+.

Sicario

Talent Denisa Villeneuve'a jest nader widoczny nawet w spokojniejszych i realizowanych z mniejszym rozmachem filmach. Zanim stworzył "Blade Runnera 2049" czy "Diunę", to "Sicario" zachwycało widzów atmosferą i poszczególnymi scenami, gdzie nie brakuje dynamiki i emocji.

Top Gun: Maverick

Hit 2022 roku, który zdaniem Spielberga prawdopodobnie uratował Hollywood i cały przemysł dystrybucji kinowej. Produkcja Toma Cruise'a nareszcie dostępna jest w abonamencie, więc możecie oglądać do woli.

Dostępny na SkyShowtime.

Matrix

Tytuł może przywodzić na myśl mało udany sequel z zeszłego roku, ale film z 199 roku to prawdziwa klasyka. Wskazanie wad "Matriksa" nie jest łatwe, tym bardziej, gdy mamy do czynienia z odrestaurowaną wersją, która po tylu latach nadal potrafi wgniatać w fotel.

Dostępny na HBO Max.

Baby Driver

https://www.youtube.com/watch?v=OXwDhu_-LsM&t=35s

W niewielu filmach widzimy tak świetną harmonię obrazu i muzyki, a Edgar Wright ma do tego smykałkę. Sceny z pędzącymi po ulicach miast autami, zwykłe spacery po ulicy potrafią przyciągnąć do ekranu, a nie zabrakło też dobrego humoru i wątku romantycznego. Pomimo plotek, nigdy nie doczekaliśmy się sequela, ale to może nawet lepiej.

Dostępny na HBO Max, Netflix, Polsat Box Go, Viaplay.

Gorączka

Al Pacino, Robert DeNiro, Val Kilmer, Jon Voight - nieczęsto zdarzają się filmy z tak dobrą obsadą, której członkowie pokazują się z najlepszej strony. Michael Mann nakręcił ponadczasowy film, który doczekał się kontynuacji w formie... książki. Reżyser zdawał sobie sprawę, że nie nakręci dwójki z tymi samymi aktorami, więc wybrał inną drogę.

Dostępny na HBO Max, Prime Video.

Poszukiwacze zaginionej Arki

Tegoroczna premiera nowej odsłony Indiany Jonesa może zachęcić wielu do zobaczenia wcześniejszych części, a "Poszukiwacze zaginionej Arki" to bez wątpienia prawdziwa klasyka filmów przygodowych i akcji.

Dostępny na SkyShowtime.

Człowiek z blizną

Znakomite kino mafijne i wielki popis aktorski Ala Pacino. Film, który powinien zobaczyć każdy i mamy to szczęście, że produkcja dostępna jest na wielu platformach, więc bez przeszkód większość widzów będzie mogła zaplanować seans od ręki.

Dostępny na Viaplay, Netflix, SkyShowtime, Prime Video.

Transformers

Pierwszy film z serii darzę ogromnym sentymentem i najchętniej wracam właśnie do niego, ale kolejne odsłony to produkcje realizowane z jeszcze większym rozmachem, dlatego wielu widzów może wybrać swoją ulubioną część z całej serii. Esencja kina akcji.

Cała seria dostępna na SkyShowtime. Poszczególne filmy także na Viaplay, Netflix.

Szklana pułapka

Dla niektórych to jeden z hitowych filmów świątecznych, inni nie dostrzegają w nim takiego potencjału. Niezależnie od Waszego poglądu na ten temat, "Szklana pułapka" oraz jej sequele, to istna klasyka kina akcji ze świetną rolą Bruce'a Willisa.

Cała seria dostępna na Disney+.

Szybcy i wściekli

Jestem z tych, dla których seria powinna zakończyć się po trzecim, moooże czwartym filmie. Późniejsze odsłony to bardziej kino superbohaterskie, ale całość jest ważnym elementem całego gatunku kina akcji i nie mogło tej rodziny zabraknąć w naszym zestawieniu.

Uprowadzona

Drugą i trzecią część mogą niektórzy pominąć, ale "Uprowadzona" z Liamem Neesonem musiała znaleźć się na tej liście, bo wiele scen i cytatów na stałe zapisało się w popkulturze. Do niedawna filmu nie można było zobaczyć wygodnie w Polsce, ale nareszcie dostępny jest online w subskrypcji.

Dostępny na Viaplay, Cineman.

Mission:Impossible - Fallout

Mamy tu do czynienia z analogiczną sytuacją do serii Transformers, Szybcy i wściekli oraz pozostałych. Mission:Impossible to jedna z największych marek, a "Fallout" to w mojej ocenie kwintesencja wszystkich filmów, które powstały na przestrzeni lat i najlepsza odsłona. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale wszystkie sześć filmów każdy fan kina (akcji) powinien zobaczyć.

Cała seria dostępna na HBO Max. Natomiast na SkyShowtime brakuje tylko "Fallouta".