Plush rozdaje gigabajty. Wakacyjna promocja w pakiecie Bez Limitu

Plush startuje ze specjalną akcją promocyjną w sam raz na wakacje. Do zdobycia jest 10 GB danych z dostępem do najszybszej sieci 5G Ultra.

Submarka Plush zadebiutowała na rynku we wrześniu 2014 roku z ofertą na kartę, w której udostępnione zostały cztery pakiety - z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami SMS i kilkoma pakietami transferu danych do wyboru. W marcu ubiegłego roku operator mógł pochwalić się liczbą klientów przekraczającą milion. Stworzona przez Plusa z myślą o młodych ludziach marka początkowo bazowała wyłącznie na usługach w ofercie "na kartę". Z czasem, w ofercie pojawiła się również opcja usług abonamentowych. Plus mocno inwestuje w swoją dodatkową markę oddając w ręce użytkowników najnowsze rozwiązania - takie jak dostęp do sieci Ultra 5G.

Użytkownicy Plusha bezpłatnie zyskują dostęp do najszybszego połączenia zapewniającego maksymalną prędkość pobierania do 1 Gb/s. Dzięki czemu można pobrać kilka filmów HD w mniej niż minutę, a playlistę już nawet w około sekundę. 5G Ultra, szybkie jak światłowód, to oglądanie filmów i seriali bez zacinania, płynne granie w chmurze oraz praca i nauka zdalna bez przeszkód. Z tej okazji operator uruchomił specjalną ofertę, w której do zdobycia są dodatkowe gigabajty transferu - w sam raz na wakacyjne wyjazdy.

Więcej GB od Plusha w aplikacji

Wybierając pakiet Bez Limitu klienci otrzymają nielimitowane rozmowy, SMS-y/MMS-y oraz:

60 GB (bonusowe 10 GB + 35 GB z pakietu + 15 GB z doładowania) za 40 zł

50 GB (bonusowe 10 GB + 25 GB z pakietu + 15 GB z doładowania) za 35 zł

40 GB (bonusowe 10 GB + 15 GB z pakietu + 15 GB z doładowania) za 30 zł

20 GB (bonusowe 10 GB + 10 GB z doładowania) za 25 zł

Bezpłatną aplikację iPlus można pobrać ze sklepu Google Play dla smartfonów z systemem Android oraz z App Store w przypadku urządzeń Apple. W apce szybko i łatwo można doładować konto, włączyć pakiety, ale także sprawdzić środki do wykorzystania – stan konta czy pakiet GB. Akcja promocyjna trwa do 30 września. Aby korzystać z szybkiego internetu trzeba znajdować się w zasięgu sieci 5G Ultra - mapa dostępna na stronie plus.pl/mapa-zasiegu) oraz posiadać kompatybilne urządzenie.