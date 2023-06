Netia przyspiesza. 5G dla wszystkich abonentów usług mobilnych

Netia rozszerzyła swoje usługi w zakresie dostarczania sieci 5G na wszystkie swoje abonamenty. Dzięki temu jeszcze więcej osób ma teraz dostęp do sieci nowej generacji.

Rewolucja 5G dobiega powoli końca i dziś standard ten nie jest już "nową technologią". W ciągu zaledwie 3 lat sygnał 5G pokrył dużą część kraju, a w przypadku smartfonów ze świecą dziś szukać modeli, które nie są w stanie odebrać sieci piątej generacji. Jak podają dane, dziś ponad 20 mln mieszkańców Polski jest już w zasięgu 5G, a z pewnością wartość ta będzie rosnąć. W związku z tym u operatorów zaczęły się pojawiać taryfy, które oferują właśnie połączenie naszego smartfona do 5G. Jednym z takich operatorów jest Netia, gdzie dostęp do tej sieci został właśnie bardzo mocno rozszerzony.

5G dla wszystkich abonentów usług mobilnych Grupy Netia

Dotychczas 5G było dostępne tylko w nowych taryfach operatora, jednak teraz dostępność ta została rozciągnięta na wszystkie taryfy mobilne Grupy Netia. Dzięki temu teraz do sieci nowej generacji mają dostęp wszyscy abonenci operatora.

Teraz za abonament w wysokości 30 zł/msc otrzymujemy pakiet aż 60 GB (promocyjnie przez 2 lata, potem 30 GB). Z kolei w taryfie VIP 5G (za 40 zł miesięcznie) promocyjny pakiet danych, to aż 100 GB. Klienci, którzy przeniosą do Netii numer z innej sieci otrzymają 3 miesiące abonamentu za 1 zł dla pierwszej karty SIM, a kolejny numer jest dostępny aż 6 miesięcy za 1 zł.

Sieć, na bazie której usługi mobilne świadczy Netia jest pierwszą w Polsce siecią 5G budowaną w paśmie 2600 TDD (2570-2620 MHz) i jest to aktualnie jedyna sieć w naszym kraju, która bazuje na odrębnych częstotliwościach, dzięki czemu zapewnia realnie najwyższą przepustowość (do 600 Mb/s), co potwierdzają wyniki niezależnych rankingów.

Źródło: Mat. prasowe