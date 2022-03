Sprawdzamy, co takiego przyciągnęło już do Plusha ponad milion klientów

Plush na kartę, czyli jak to się wszystko zaczęło?

Submarka Plush zadebiutowała na rynku we wrześniu 2014 roku z ofertą na kartę, w której udostępnione zostały cztery pakiety - z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami SMS i 0.5 GB transferu danych za 35 zł, z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami za 30 zł, z nielimitowanymi rozmowami za 25 zł oraz za 20 zł z nielimitowanymi SMS-ami i 2 GB transferu danych.

Już dwa lata później, oferta ta wyglądała dużo korzystniej, zarówno pod względem ceny, jak i zawartości zwłaszcza, jeśli chodzi o transfer danych, który w najdroższym pakiecie za 29 zł urósł do 10 GB.

Jednak przełomem w ofercie Plusha okazał się 2017 rok - w marcu tego roku pojawiła się opcja abonamentu bez zobowiązania, w której udostępniono pakiet za 25 zł z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS, 10 GB transferu danych, a które to rosło do 20 GB po osiągnięciu dwuletniego stażu w sieci.

W tym samym czasie Plush udostępnił po raz pierwszy ofertę dla par, w której to przy dobraniu dwóch numerów do jednego konta, oba kosztowały o 5 zł mniej. Ta oferta jest do dzisiaj, z tym że w ten sposób można dobrać do pięciu numerów na koncie.

Plush pojawił się na rynku 8 września 2014 r. Stworzona przez Plusa z myślą o młodych ludziach marka początkowo bazowała wyłącznie na usługach w ofercie „na kartę”. Z czasem, w ofercie pojawiła się również opcja usług abonamentowych. Obecnie Plush może pochwalić się atrakcyjnymi ofertami, w których każdy znajdzie coś dla siebie, najlepszym i najszybszym internetem 5G w Polsce od Plusa oraz tym, że nie zużywa transferu podczas korzystania z popularnych serwisów, takich jak Facebook, Messenger, Instagram czy WhatsApp.

Plush - garść statystyk

Zanim jednak przejdziemy do bieżącej oferty Plusha, zerknijmy jeszcze na kilka ciekawych statystyk.

Z oferty Plusha korzystają głównie mężczyźni, ale ich odsetek nie jest jakoś znacząco większy - 55%, najstarszy klient Plusha ma 112 lat, a najwięcej klientów korzysta z ich oferty w stolicy.

Rekord przeprowadzonych rozmów przez klienta Plusha padł w grudniu, jeden z nich „wygadał” 320 godzin, a odebranych wiadomości SMS w Walentynki, kiedy to jeden klient odebrał aż 450 SMS-ów od 130 różnych osób.

Plush - milion klientów w ponad 7 lat

W marca Plush ogłosił ponad milion klientów. Z tej okazji, w ramach świętowania, każdy klient tego operatora może odebrać okrągłe 100 GB transferu danych. Jak to zrobić?

Klienci korzystający już z oferty na abonament ze zobowiązaniem na 24 miesiące lub nowi, dopiero podpisujący umowę, nie muszą robić nic, 100 GB zostanie im przyznane automatycznie, i będą mogli go wykorzystać przez 2 lata.

Z kolei w ofercie z umową na czas nieokreślony, obecni i nowi klienci muszą wysłać bezpłatnego SMS-a na numer 80848 o treści MILION. Dzięki temu, każdego miesiąca przez najbliższe dziesięć okresów rozliczeniowych, ich konto zasili się dodatkowym pakietem 10 GB transferu danych (czyli łącznie również otrzymają 100 GB).

W przypadku ofert na internet, klienci w podobny sposób skorzystają z pakietu 10 GB, który będzie się odnawiał przez kolejnych 10 miesięcy (oprócz wiadomości SMS, aktywacja możliwa jest również pod numer telefonu: 601 102 601).

Z kolei w ofercie na kartę/mix, z pakietu 100 GB transferu danych mogą skorzystać klienci, którzy mają włączony pakiet za min. 25 zł. Aktywacja wygląda tak samo, jak w przypadku abonamentu głosowego bez zobowiązania, z tym że pakiet ten dostępny jest do wykorzystania przez 30 dni.

Oferta Plush na abonament

Co więc skusiło do tej pory ponad milion klientów do oferty Plusha? Zacznijmy od oferty na abonament. Mamy tu jeden plan bez zobowiązania, w którym podpisujemy umowę na abonament, ale w każdym momencie możemy z niej zrezygnować, bez żadnych konsekwencji.

Kosztuje on 25 zł i zawiera 15 GB transferu danych. Tyle samo kosztuje plan z umową na 24 miesiące, ale dostępny w nim jest pakiet już 20 GB transferu danych. Za 30 zł z kolei możemy korzystać z 30 GB i to w najnowszej technologii 5G, a za 50 zł z aż 60 GB.

Wszystkie plany zawierają oczywiście nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz transfer na social media bez zużywania podstawowej paczki danych. Dodatkowo klienci przenoszący numer do planów ze zobowiązaniem, przez cztery miesiące nie ponoszą opłat abonamentowych.

Jeśli dany klient zdecyduje się na dobranie kolejnych numerów (do pięciu) za każdy z nich zapłaci o 5 zł mniej.

Natomiast w ofercie na kartę mamy dostępnych pięć pakietów, trzy z nich bez transferu danych oraz dwa za 35 zł i 40 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS, do tego limit transfer danych na poziomie odpowiednio 15 GB i 20 GB. Pakiet za 40 zł do wykorzystania w zasięgu sieci 5G Plusa.

Co ważne, obowiązują tu bonusy za doładowanie konta, a więc w przypadku pakietów za 35 zł i 40 zł, dostaniemy dodatkowe 15 GB transfer danych w miesiącu.

Pozostała jeszcze oferta na internet. Tu do wyboru mamy dwa plany w opcji z umową na czas nieokreślony. Jeden z miesięcznym abonamentem 30 zł/mies. z limitem transferu w miesiącu 40 GB, który po 6 miesiącach rośnie do 60 GB, a po roku stażu rośnie do 80 GB. Drugi z kolei kosztuje 60 zł i umożliwia korzystanie z internetu mobilnego z limitem aż 200 GB w miesiącu i to z dostępem do 5G.

Oferta Plush ze smartfonami i słuchawkami w prezencie

To nie koniec prezentów z okazji miliona klientów w Plushu. Każdy klient, który zdecyduje się na zakup abonamentu, nawet tego najtańszego za 25 zł, może dokupić do niech smartfona i w prezencie za 1 zł otrzymać do niego słuchawki.

Motorola moto g51 5G + słuchawki MOTO XT220

Pierwszy zestaw ze smartfonem Motoroli i słuchawkami o wartości około 1300 zł, możemy zakupić w abonamencie Plush za 2 zł na start i później w 36 ratach po 31 zł, co łącznie za sam sprzęt wyniesie nas 1118 zł.

Samsung Galaxy A22 5G 4/128GB + Słuchawki IC100

Kolejny zestaw to smartfon Samsunga ze słuchawkami AKG, w abonamencie Plush dostępny jest w cenie 2 zł na start i w 36 ratach po 31 zł, a więc jeszcze taniej niż poprzedni zestaw, bo całkowity koszt za sam sprzęt zamknie się w kwocie 1118 zł - prawie 500 zł taniej niż w sklepie.

realme C11 32GB + słuchawki Buds Q2

Ostatni promocyjny zestaw składa się ze smartfona realme i słuchawek Buds Q2 o wartości 578 zł. W Plush abonament kupimy taki sam za 1,98 zł na start i 36 rat po 11 zł - razem: 397,98 zł, czyli prawie 200 zł taniej.

Podsumowanie

Oceniając całokształt oferty Plusha, trudno się dziwić, iż udało się jej przyciągnąć do tej pory już ponad milion klientów. W zasadzie każdy klient z różnym profilem potrzeb znajdzie w niej coś w niej dla siebie. W ofercie głosowej możemy wybrać zarówno ofertę z umową na czas określony jak i nieokreślony, dobierając do tego smartfona czy inne urządzenie w ratach 0%. Nie inaczej jest w ofercie na internet mobilny, a oferta na kartę to również duża swoboda w wyborze dopasowanej do różnych potrzeb oferty.

