Wakacje w mieście na hulajnodze elektrycznej. Na co zwrócić uwagę?

Hulajnogi elektryczne, jak sama nazwa wskazuje to jednoślady wyposażone w silnik elektryczny. To popularny środek transportu osobistego wyposażony w akumulator, który po naładowaniu pozwala na poruszanie się bez konieczności odpychania się nogą od podłoża. Hulajnoga elektryczna jest popularna ze względu na swoją praktyczność, mobilność i niskie koszty użytkowania. Chętnie korzystają z niej dorośli oraz dzieci.

Hulajnoga elektryczna dla dorosłych to przede wszystkim odpowiednia konstrukcja i udźwig. Solidnie zbudowany pojazd pozwalający na skorzystanie z niej przez dorosłego człowieka nie oznacza jednak, że musi on bardzo ciężki. Na rynku znajdziemy modele ważące nawet 30 kg, ale nie brakuje też takich, które ważą poniżej 20 kg a posiadają maksymalne obciążenie na poziomie 120 kg - wszystko za sprawą materiałów, z których są wykonane. W połączeniu z dodatkowymi funkcjami może ona być świetnym środkiem transportu z domu do pracy, jak i kompanem na weekendowe przejażdżki po mieście i poza nim. Kupując hulajnogę, która ma pomóc w miejskich dżungli, warto zwrócić uwagę, aby oferowała wygodne składanie - przyda się to przede wszystkim w domu. Po złożeniu można ją bezpiecznie przechowywać w miejscu, w którym tradycyjna hulajnoga, bez możliwości składania, zajmowałaby niepotrzebnie miejsce.

Dla dorosłych i dla dzieci. Hulajnoga na wakacyjne przejażdżki

Warto też pamiętać o zasięgu. Tu sprawa jest prosta - im więcej tym lepiej. Hulajnogi oferujące np. 65 km na jednym ładowaniu gwarantują, że bez bez problemu dojedziecie gdzie tylko chcecie i wrócić, bez konieczności dodatkowego ładowania. A co z maksymalną prędkością? Tu sprawa jest regulowana przez prawo. W Polsce obowiązują ograniczenia prędkości do 20 km/h. Wybierając hulajnogę dla dorosłego warto więc trzymać się tego parametru, a niższe prędkości zostawić najmłodszym, bo w ich przypadku bezpieczeństwo jest dużo ważniejsze, niż szybkie dotarcie do celu.

Hulajnoga elektryczna dla dzieci nie musi oferować tak rozbudowanych funkcji, jak ta przeznaczona dla dorosłych. Choć i tu nie powinno się oszczędzać i przymykać oko na drobne odstępstwa. W końcu zależy nam na najwyższym bezpieczeństwie najmłodszych uczestników ruchu. Przed zakupem odpowiedniego modelu zwróćcie uwagę na jego konstrukcję, odpowiednią wagę i dodatkowe zabezpieczenia. Mogą to być np. hamulcowe tarczowe oraz znacznie szersze koła gwarantujące większą przyczepność - także w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. A co jeśli pada deszcz? Należy zwrócić uwagę, czy hulajnoga posiada odpowiednie certyfikaty związane z wodoodpornością. Niektórzy producenci są na to przygotowani i stosują w swych pojazdach klasę ochrony IP54 - ta powinna zapewnić ochronę przed zachlapaniem i pyłem.

A co z prędkością? Tu nie ma co szaleć - w przypadku dzieci można mówić o pewnej zasadzie: im wolniej, tym bezpieczniej. Podróż na jednośladzie ma być przyjemnością, ale zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa. Podobnie jak sama waga hulajnogi. Chyba nikt nie chce, by najmłodsi musieli dźwigać niepotrzebne kilogramy. Tego typu pojazdy dla najmłodszych potrafią ważyć poniżej 5 kg, co nie powinno stanowić większego wyzwania. Warto jednak pamiętać, że mniejsza waga czy prędkość maksymalna, np. 8 km/h przekładają się na słabszy silnik, mniejszą baterię i krótsze zasięgi. Typowa hulajnoga dla dzieci może oferuje zasięg do 18 km na jednym ładowaniu - to jednak powinno wystarczyć do wygodnej zabawy na osiedlu czy wyprawy do pobliskiego parku.

Nie można też zapominać o innych funkcjach, które powinny znaleźć się w hulajnodze elektrycznej (i to nie tylko dla najmłodszych). Gumowe, antypoślizgowe podesty dają dodatkową warstwę zabezpieczającą przed przypadkowym upadkiem Trzeba też pamiętać o odblaskach. To absolutny obowiązek w przypadku wieczornych przejażdżek. Dzięki nim dziecko będzie widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego, nawet jeśli porusza się ono na swoim jednośladzie po chodniku.

Jeśli nie hulajnoga, to co? Deskorolka!

Jednak hulajnogi to nie wszystko, co oferują producenci tego typu pojazdów. Bardziej odważni mogą wybrać inny nowoczesny środek transportu. Rosnącą popularnością cieszą się deskorolki elektryczne, które coraz częściej pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Korzystać z nich mogą zarówno dzieci, jak i dorośli - pod warunkiem, że wybiorą odpowiedni dla siebie model. Tego typu pojazdy charakteryzują się mniejszą prędkością maksymalną - do 12 km/h. Sprawdzą się więc jako świetny kompan do weekendowych wypadów do parku lub na spokojną przejażdżkę po mieście. Nowością zaliczaną do deskorolek elektrycznych są rolki elektryczne, które są stylowe i łatwe do opanowania. Przykładowo - w Segway Drift W1 opony zostały zaprojektowane tak, by polepszyć stabilność, możliwości kierowania, a w połączeniu z matą antypoślizgową zapewniają maksimum komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Ważą zaledwie 7 kg, są lekkie i łatwe do przenoszenia w torbie lub dłoni dzięki specjalnym elastycznym paskom.

Którą hulajnogę wybrać?

Znalezienie odpowiedniej hulajnogi to zadanie trudne i często czasochłonne. Z pomocą przychodzi ranking hulajnóg elektrycznych, z którego dowiadujemy się, że najlepszym wyborem okazać się może Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2 2022 charakteryzująca się wagą 14,2 kg, silnikiem o mocy maksymalnej 600 W, układem hamulcowym z przodu i z tyłu, zasięgiem do 45 km na jednym ładowaniu oraz pełnym wsparciem aplikacji mobilnej Mi Home.

Na drugim miejscu znalazła się zeszłoroczny model Motus Scooty 10. Ta hulajnoga cechuje się silnikiem o mocy 350 W (szczytowa 700 W), wagą 17,8 kg, zasięgiem 65 km. Użytkownik ma trzy tryby do wyboru: ECO (do 5 km/h) oferujący spokojną jazdę z lekkim wspomaganiem prądem, DRIVE (do 15 km/h), który jest najczęściej wykorzystywany podczas codziennej jazdy oraz SPORT (do 20 km/h), maksymalnie wykorzystujący moc silnika.

Podium zamyka Motus Scooty 10 Lite. Lekka, kolorowa hulajnoga elektryczna o mocy silnika 350 W (szczytowa 700 W), maksymalnej prędkości 20 km/h i zasięgu 30 km na jednym ładowaniu trafi w gusta młodszych i nieco starszych miłośników jazdy jednośladami.

Bez względu na to, czy szukacie hulajnogi elektrycznej dla dorosłych, czy dla dzieci, w sklepach RTV EURO AGD znajdziecie wszystko, co potrzebujecie.