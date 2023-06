Xiaomi wprowadziło do szerokiej ofert Mi Home nowy sprzęt, który przypadnie do gustu fanom oszczędzania i… zdrowego stylu życia. Oto rowerek stacjonarny, którym naładujesz urządzenia bez użycia prądu.

Rowerek, który jest domowy generator energii

Słoneczna pogoda za oknem zachęca to rowerowych wycieczek na powietrzu, ale jeśli wolicie aktywność w zaciszu czterech ścian, to Xiaomi ma dla Was ciekawą i przydatną propozycję. Mi Home Dynamic Bicycle to domowy generator energii, dzięki któremu zrzucicie przy okazji trochę kalorii.

Źródło: Xiaomi

Ten stacjonarny rower pozwala naładować smartfon lub inne urządzenie na dwa sposoby – bezprzewodowo i przy użyciu portu USB-C, pod warunkiem że pedałujesz z prędkością co najmniej 60 obrotów na minutę. Posiada także wbudowany wyświetlacz, a z jego poziomu użytkownik może kontrolować spalane kalorie czy częstotliwość pedałowania. Ładowanie odbywa się z mocą 20W, dlatego rowerkiem można naładować nawet iPada – wszystko to bez konieczności podłączania sprzętu do prądu.

Xiaomi twierdzi, że Mi Home Dynamic Bicycle jest lekki i kompaktowy, dzięki czemu nie ma problemów z przenoszeniem go w różne strefy mieszkania, ale sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy 39 kilogramów to tak „lekko”. Z plusów warto wymienić to, że rowerek ma wbudowane NFC do szybkiego łączenia z aplikacją i można skonfigurować go w taki sposób, by sparował się z nawilżaczem i klimatyzatorem od Xiaomi. Opór regulowany jest biegami – od 1 do 32 .

Mi Home Dynamic Bicycle wyceniono na 1799 juanów, czyli około 1000 zł. Czy to dużo? Cóż, biorąc pod uwagę fakt, że bezprzewodowa ładowarka MagSafe Duo od Apple kosztuje 779 zł, to rowerko-ładowarka od Xiaomi wydaje się być dobrze wycenionym sprzętem.

