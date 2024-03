Wakacje od rat w Plusie, czyli jak kupić smartfona bez płacenia przez pół roku

Plus w ostatnim czasie udostępnił swoim nowym i obecnym klientom, korzystną promocję Wakacje od rat, pozwalającą na zakup smartfona z abonamentem komórkowym i usługą Serwis Urządzenia Premium 24, z odroczeniem spłaty za sprzęt aż na 6 miesięcy.

Jakie smartfony dostępne są w promocji Wakacje od rat? Sprawdźmy, zaczynając od nowych klientów Plusa, którzy wraz ze smartfonem zdecydują się na zakup nowego abonamentu komórkowego wraz z usługą Serwis Urządzenia Premium 24.

Smartfony dla nowych klientów Plusa

Samsung Galaxy A25 5G 6/128GB

Pierwszym smartfonem dostępnym w promocji Plusa jest Samsung Galaxy A25 5G. Smartfon ten mimo zaliczania go do średniej półki, oferuje wiele funkcji i specyfikacji znanych z droższych modeli. Jest to dobry wybór dla osób szukających smartfona do codziennego użytku, który poradzi sobie z większością zadań.

Jego premiera w zeszłym roku okazała się sporym zaskoczeniem ze względu na procesor, który zastosował w nim Samsung - w miejsce Helio G99, dostępnego w poprzednim modelu tej serii, w Samsung Galaxy A25 5G pojawił się Exynos 1280.



Do tego mamy tu 6,5-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ (z odświeżaniem 120 Hz, poprzednik miał 90 Hz), aparat główny 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu oraz przedni 13 MP i pojemna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 25 W.

Kupimy go teraz w Plusie w dużo niższej cenie i w wygodnych ratach na 12, 24 lub 36 miesięcy, których spłatę możemy rozpocząć dopiero w najbliższe wakacje, przy założeniu, że teraz zdecydujemy się na zakup nowego smartfona.

Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128GB

Dla fanów marki Xiaomi, w tej samej promocji dla nowych klientów Plusa, udostępniono model Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128GB, wyposażony w ekran AMOLED z bilionem kolorów, 120 Hz odświeżaniem oraz 1000 nitów jasności maksymalnej.

Warty odnotowania jest też fakt, iż ekran ten ma najcieńsze ramki w historii marki, przebijając pod tym kątem nawet iPhone'a. Zastosowano tu procesor Mediateka Dimensity 6080 z 6GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Aparat główny ma aż 108 MP oraz 2 MP macro oraz 16 MP do selfie oraz 8 MP szerokokątny. Z kolei bateria to podobnie jak w Samsungu 5000 mAh, ale z 33 W szybkiego ładowania.



W promocji Plusa kupicie go teraz również w atrakcyjnej cenie, w ratach z odroczeniem na 6 miesięcy.

motorola edge 40 neo 5G 12/256GB

Trzecia propozycja dla nowych klientów Plusa, to nieco droższy smartfon motorola edge 40 neo 5G 12/256GB. Z jego obszerną recenzją możecie zapoznać się w naszym wpisie - Recenzja motoroli edge 40 neo.

W dużym skrócie, smartfon ten wyposażony jest w ekran pOLED z częstotliwością odświeżania aż 144 Mhz i o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Pod pokładem znajdziemy 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7030, 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Do tego aparat 50 MPx z technologią Ultra Pixel i optyczną stabilizacją obrazu oraz bateria 5000 Mhz z szybkim ładowaniem 68 W.

Z ciekawych funkcji dostępnych w tym smartfonie, trzeba wspomnieć o Ready For, która pozwala zamienić dowolny monitor w komputer czy korzystać z telefonu jako kamerki internetowej.



W promocji Plusa, kupicie go teraz w 12 ratach po 137,47 zł,76 zł miesięcznie oraz z opłatą początkową 49 zł, przy czym pierwszą ratę za niego zapłacicie dopiero w sierpniu.

Smartfony dla obecnych klientów Plusa

Jeśli posiadacie już abonament komórkowy w Plusie i regularnie opłacacie go od przynajmniej 6 miesięcy, to przy jednoczesnym zakupie usługi Serwis Urządzenia Premium 24, decydując się na nowy smartfon w Plusie do wyboru będziecie mieli ponad 80 modeli.

Będą to różne, najnowsze smartfony takich producentów jak Alcatel, Hammer, Huawei, Infinix, Maxcom, motorola, Nokia, Oppo, realme, Samsung, vivo oraz Xiaomi.



Pełną listę urządzeń w tej promocji dla obecnych klientów znajdziecie w regulaminie, to urządzenia z niemal każdej półki cenowej, spośród których każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Oczywiście wśród nich są też te smartfony opisane przez nas wyżej dla nowych klientów, możemy tu jeszcze wspomnieć o jednej z pozycji w cenie powyżej 2 tys. zł w postaci Samsunga Galaxy A54 5G 8/256 GB, którego również dla Was już recenzowaliśmy - Recenzja Samsung Galaxy A54.

W promocji Plusa kupicie go obecnie bez opłaty na start w 12 ratach po 208,27 zł miesięcznie, z odroczeniem ich spłat na okres pół roku.

Wakacje od rat w Plusie

Raty 0% to bardzo korzystna forma zakupu nowych urządzeń, dzięki której możemy rozłożyć ich koszt na kilkanaście mniejszych opłat, bez konieczności jednorazowego uszczuplania portfela. Jeśli do tego możemy rozpocząć ich spłatę w terminie późniejszym i od razu móc korzystać z zakupionego sprzętu, dochodzi też kilka innych zalet w różnych sytuacjach życiowych.

Przede wszystkim w okresie wzmożonych wydatków, które niebawem się skończą, ale gdy akurat zajdzie potrzeba zakupu nowego smartfona dla siebie lub kogoś z rodziny, możemy go nabyć bez dodatkowego obciążenia dla domowego budżetu w tym czasie.

Z kolei w innej sytuacji, gdy jesteśmy w trakcie spłat takich rat za inne urządzenie, a których koniec nastąpi w perspektywie kilku miesięcy, możemy nabyć nowego smartfona bez konieczności jednoczesnej spłaty rat za to dodatkowe urządzenie.

Co więcej, możemy w takim przypadku dodatkowo zaoszczędzić dokupując do każdego z tych urządzeń abonament, za oba płacąc tylko 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, a potem 129 zł miesięcznie z rabatem.



W ramach każdego z tych abonamentów, możemy korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz z transferu danych na poziomie aż 240 GB do wspólnego korzystania.

Jeśli jeszcze więcej chcemy zaoszczędzić, możemy dotychczas posiadanego smartfona zwrócić w salonie Plusa, gdzie w ramach usługi Odkup, będziemy mogli go wycenić, a uzyskaną kwotę za niego przeznaczyć na opłacenie rat za nowego smartfona lub na abonament komórkowy.

Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze możemy też przeznaczyć na zakup usługi Serwis Urządzenia Premium 24 w cenie 20 zł miesięcznie, na dwa smartfony będzie to więc 40 zł miesięcznie.



W ramach tej usługi możemy liczyć na naprawę uszkodzeń czy skutków zalania wodą smartfona, bez pytania o przyczyny uszkodzenia. Naprawa dokonywana jest w autoryzowanym serwisie w trybie door-to-door, bez wychodzenia z domu. Kurier odbierze od nas uszkodzone urządzenie, a po naprawie zwróci je pod wskazany adres.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej Plus.