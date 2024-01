Internet bez limitu na kartę. Teraz możesz go mieć za 1zł!

Przelicznik 1 zł za 1 GB transferu danych, to jest aktualnie dobra cena za mobilny dostęp do sieci, klienci Plush na kartę będą mogli korzystać teraz w tej cenie z internetu mobilnego bez limitu danych.

Plush udostępnia rewolucyjną ofertę nielimitowanego dostępu do internetu. Płacąc jedynie złotówkę, użytkownicy Plusha na Kartę przez 24 godziny mogą streamować filmy, słuchać muzyki online, grać w gry czy surfować po internecie bez obaw o limit danych.



Jakie warunki obowiązują w tej ofercie? Nielimitowany internet na jeden dzień mogą aktywować sobie klienci korzystających z cyklicznych pakietów w ofercie na kartę za 30 zł miesięcznie wzwyż. W regulaminie oferty ujęte zostały tu następujące pakiety:

BEZLIMIT 35GB

BEZLIMIT 25GB

Bez limitu i 15GB

Bez limitu i 20 GB 5G

Bez limitu i 20 GB 5G extra

Rozm/SMS/MMS bez limitu/15GB/30dni/30zl

Rozm,sms,mms bez lim,15GB,1000min na UA

Tak więc z oferty tej nie mogą skorzystać,- jeśli chodzi o aktualne pakiety w ofercie Plush na kartę, jedynie klienci najtańszego pakietu za 25 zł miesięcznie.



Najtańszy pakiet włączony do oferty na nielimitowany internet mobilny to ten za 30 zł miesięcznie, który zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych (15 GB z pakietu + 15 GB bonusu za doładowanie).

Co ważne, po włączeniu nielimitowanego internetu na dzień, nie tracimy limitu danych z pakietu. Jak go włączyć? Wystarczy wysłać wiadomość SMS pod bezpłatny numer 80225 o treści „NOLIMIT”. Opłata w wysokości 1 zł pobierana jest jednorazowo, jeśli chcemy skorzystać z nielimitowanego internetu w inne dni, wysyłamy nową wiadomości SMS.

Koszt 1 zł za 1 dzień, dostępny jest w tej ofercie w promocji na start i będzie obowiązywał do końca marca. Od kwietnia będzie to opłata w wysokości 5 zł za jeden dzień.

Internet bez limitu i bez umowy u innych operatorów

To nie jedyna opcja na skorzystanie z internetu mobilnego bez limitu i bez podpisywania umowy. Podobna oferta dostępna jest w Orange Flex, jednak nieco droższa, przynajmniej do końca marca.



W pakiecie subskrypcji Orange Flex za minimum 35 zł miesięcznie, możemy włączyć nielimitowany internet za 15 zł tygodniowo lub za 45 zł miesięcznie.



Z kolei w Red Bull Mobile, nielimitowany dostęp do internetu mobilnego wliczony jest w cenę subskrypcji za 40 zł miesięcznie, ale tylko na pół roku i tylko do końca marca, a więc do czasu, kiedy obowiązuje promocja 1 zł za 1 dzień w Plush na kartę.



Warto tu jeszcze wspomnieć o ofercie na darmowe 3 miesiące na internet mobilny bez limitu w T-Mobile. Z tej opcji można skorzystać na urządzeniach z obsługą wirtualnych kart eSIM. Przyda się też dualSIM, dzięki czemu nie musimy rezygnować z aktualnej oferty u naszego operatora, a darmowy internet dodać sobie do smartfona w formie drugiej wirtualnej karty eSIM. Taka możliwość dostępna jest na przykład w iPhone, gdzie możemy dodać jedną fizyczną kartę SIM i jedną wirtualną eSIM.

Źródło: Plus

Stock Image from Depositphotos.