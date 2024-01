Hit Polsat Box Go wraca z 2. sezonem! Znamy datę premiery

Już niedługo na Polsat Box Go trafi 2. sezon serialu "Rodzina na Maxa". To pierwsza z tegorocznych premier zaplanowanych na platformie.

"Rodzina na Maxa 2" przedstawia kontynuację niezwykłej historii miłości pary, Karoliny (w tej roli Anna Smołowik) i Maxa (grany przez Nikodema Rozbickiego). Mimo znacznej różnicy wieku oraz licznych trudności losowych, para postanawia podjąć wyzwanie życia razem. Ta decyzja nie pozostaje bez konsekwencji, a ich perypetie pełne są zaskakujących zwrotów akcji, które z pewnością rozbawią widzów.

W całości dostępny na platformie Polsat Box Go pierwszy sezon tej niekonwencjonalnej opowieści już teraz można oglądać online. Premierowy odcinek drugiego sezonu planowany jest na 19 stycznia, a kolejne będą udostępniane co piątek.

Rodzina na Maxa 2. sezon - o czym opowiada?

Karolina i Max, zjednoczeni silnym uczuciem, pokonali liczne przeszkody, zdobywając w końcu akceptację otoczenia. Dzieci Karoliny zaakceptowały zmiany w modelu rodziny, a Max stał się dla nich ojczymem. Mimo chwilowego wrażenia, że wszystkie trudności są już za nimi, drugi sezon przynosi nowe wyzwania, tworząc ciemne chmury nad ich szczęściem.

"Rodzina na Maxa 2" to komedia obyczajowa z udziałem znanej obsady, w tym Nikodema Rozbickiego, Anny Smołowik i Ewy Kasprzyk, a także m.in. Heleny Sujeckiej, Sonii Bohosiewicz i Grzegorza Małeckiego. Serial z przymrużeniem oka porusza kwestie związane z miłością i rodzicielstwem. Kontynuacja tego serialu została zrealizowana na zlecenie Telewizji Polsat, a producentem jest TFP. Reżyserią drugiego sezonu zajęli się Marta Karwowska, Grzegorz Mołda oraz Maria Sadowska, a za zdjęcia odpowiada

Rodzina na Maxa - jak oglądać?

Premierowy sezon "Rodziny na Maxa" jest dostępny wyłącznie na Polsat Box Go i wchodzi w skład pakietu Polsat Box Go Premium. Cena promocyjna tego pakietu to 30 złotych za 30 dni, zapewniając dostęp do wybranych produkcji Polsatu i TV4, ponad 100 kanałów telewizyjnych oraz biblioteki seriali i filmów, w tym hitów kinowych, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek. "Rodzina na Maxa 2" jest pierwszą premierą serialową w tym roku na Polsat Box Go, dołączając do wcześniej debiutujących tytułów, takich jak "Grzechy sąsiadów", "Krew" i "Rafi".