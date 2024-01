Pełna elastyczność i brak zobowiązań. 5 powodów, dla których warto wybrać ofertę na kartę

Osobiście przez wiele lat korzystałem z abonamentów, czy to z zobowiązaniem na dwa lata czy później z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Oferty na kartę omijałem z daleka, błędnie jak dziś to oceniam, utożsamiając je z niedogodnościami związanymi z koniecznością pamiętania i pilnowania doładowań czy włączania i wyłączania pakietów. Zdanie to zmieniłem niemal natychmiast z chwilą od kiedy… zacząłem korzystać z oferty na kartę ponad dwa lata temu.

Przez ten cały okres nie spotkałem się z żadną niedogodnością związaną z korzystaniem z oferty na kartę, wręcz przeciwnie - teraz żywię przekonanie, że oferta na kartę sprawiła, że mam teraz pełną kontrolę nad tym z czego korzystam i za co płacę.

Oferta na kartę to wolność wyboru w każdym momencie korzystania z niej, w zależności od aktualnych potrzeb. Aby dobrze nakreślić to zagadnienie, przytoczę przykład tego pozornie wygodnego i komfortowego rozwiązania w postaci abonamentu. Podpisując umowę na wybrany pakiet abonamentu podejmujemy zobowiązanie na określony czas, iż będziemy korzystać zwykle z nielimitowanych rozmów i wiadomości oraz zadanego w pakiecie limitu transferu danych.

To jak korzystamy dziś z usług komórkowych to dynamicznie zmieniająca się kwestia. Podpisujemy umowę na wybrany pakiet, a w jej trakcie do naszej lokalizacji pociągnięto światłowody i nagle okazuje się, że będąc przez większość dnia w zasięgu WiFi z internetu stacjonarnego - w domu i w pracy, w miesiącu zaczynamy wykorzystywać nie kilkadziesiąt gigabajtów, a raptem kilka. Mimo to, niewiele możemy tu zrobić, trzeba poczekać do końca umowy, by dostosować swoją ofertę komórkową do aktualnego wykorzystania.

Jak to wygląda w ofertach na kartę? Zgoła odmiennie.



Brak umowy i zobowiązań

Brak umowy w ofertach na kartę, a co za tym idzie jakichkolwiek zobowiązań, to pierwszy powód, by z nich korzystać. W każdej chwili, w zależności od aktualnych potrzeb możemy sobie zmienić pakiet w ofercie na kartę, nie musimy przy tym nigdzie dzwonić, zmieniać zapisów w umowie, wystarczy wysłać kod SMS-em czy kliknąć w aplikacji i gotowe.

Nie potrzebujemy nielimitowanego pakietu, bo okazuje się, że zaczęliśmy częściej rozmawiać audio/wideo przez komunikator? Wyłączamy go i gotowe.

Kontrola nad wydatkami

Oferty na kartę to też pełna kontrola nad wydatkami, nie ma tu żadnych niespodzianek na koniec miesiąca na fakturze. Nawet jak się zdarzy przypadkiem wysłać SMS-a Premium, bo zapomnieliśmy je wyłączyć, od razu jesteśmy powiadamiani o takim wydatku, zupełnie tak samo jak w aplikacji bankowej, blokujemy usługę i gotowe.

Elastyczność

Elastyczność to chyba jeden z najważniejszych korzyści płynących z korzystania z ofert na kartę. Mnogość pakietów, promocji i bonusów sprawia, iż możemy wybrać dla siebie najkorzystniejszą dla nas opcję w zależności od własnych, indywidualnych i aktualnych potrzeb.



Potrzebujemy nielimitowanych rozmów i wiadomości, ale w minimalnym stopniu wykorzystujemy transfer danych w smartfonie? W Plush na kartę wybieramy najtańszy pakiet za 25 zł miesięcznie. Okazuje się, że potrzebujemy w miesiącu więcej? Aktywujemy pakiet z większym limitem, w kolejnych miesiącach zapotrzebowanie mniejsze? Znowu możemy w każdej chwili zejść na pakiet tańszy.

W miesiącu wykorzystujemy więcej niż 100 GB? Nie ma problemu. Na start dostajemy w każdym z tych pakietów 400 GB na 30 dni. A to nie wszystko, bo w pakiecie za 30 zł i 35 zł miesięcznie możemy włączyć sobie aż na rok dodatkowe 100 GB co miesiąc, a w pakiecie za 40 zł 150 GB, bez żadnych dodatkowych opłat. Co więcej, po roku nieprzerwanego korzystania z w/w pakietów, dostajemy w prezencie kolejny bonus, odpowiednio 300 GB i 200 GB.

Niezależnie od tego, ile w tym czasie uzbieramy gigabajtów - z miesiąca na miesiąc niewykorzystany transfer się kumuluje, GB nie przepadają jeśli ich nie wykorzystamy w danym okresie, dostępne są one na naszym koncie, tak długo jak długo mamy aktywny wybrany pakiet. Do tego na cały rok możemy sobie włączyć również zupełnie za darmo na rok, dostęp do serwisu TIDAL HiFi.

Wolność wyboru

Bywają też takie dni, kiedy potrzebujemy skorzystać z dużego transferu danych, bo na przykład planujemy wieczór filmowy albo wyruszamy w podróż, a nie chcemy pomniejszać limitu z pakietu.



W Plush na kartę możemy wybrać w takie dni usługę internetu bez limitu za 1 zł na cały dzień, po jej aktywacji do końca dnia korzystamy z dostępu do internetu bez żadnych ograniczeń, bez pomniejszania limitu gigabajtów w pakiecie.

Wygoda korzystania

Wspominałem na początku, iż kiedyś oferty na kartę kojarzyły mi się z niedogodnościami związanymi z koniecznością pamiętania i pilnowania doładowań, by nieprzerwanie korzystać z wybranego pakietu. To już dawno i nieprawda, odkąd wprowadzono opcję audodoładowań to już wygodniejsza opcja niż w abonamencie.



Mamy tu dwie możliwości, albo włączyć autodoładowanie konta co określoną liczbę dni lub wskazać bezpośrednio konkretny dzień w miesiącu, w którym zdefiniowana, potrzebna kwota automatycznie pobierana jest z podpiętej karty płatniczej.

Mając jednocześnie aktywny pakiet cykliczny, taka oferta na kartę jest w zasadzie bezobsługowa.

Podsumowując, oferty na kartę pozwalają korzystać z usług komórkowych zgodnie z zasadą - "płacisz za to, czego potrzebujesz", tak więc to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie wolność, brak ograniczeń, spokój, możliwość wyboru, stabilność i kontrolę. Przede wszystkim mamy tu pełną kontrolę nad wydatkami, jeśli decydujemy się na zasilenie konta określoną kwotą, możemy ją dowolnie przeznaczyć zgodnie z zapotrzebowaniem na wybrane pakiety.

W miesiącu wykonujemy dużo połączeń czy wysyłamy dużo wiadomości SMS/MMS, włączamy odpowiedni pakiet, z możliwością zmiany go w każdym momencie. Gdy potrzebujemy nielimitowanego transferu danych w danym dniu, włączamy go jednym kodem w cenie zaledwie 1 zł, nie tracąc przy tym danych z pakietu.

Mamy mniejsze potrzeby, niewiele rozmawiamy przez telefon, a potrzebujemy go tylko do odbierania połączeń? Nie musimy wcale aktywować żadnego pakietu, możemy na te sporadycznie połączenia czy wiadomości wykorzystywać zgromadzone na koncie środki.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus – właścicielem marki Plush.