Mistrzowska oferta Plusa zadebiutowała w ofercie operatora pod koniec wakacji 2023 roku - więcej o tym w tym wpisie. Mieliśmy tu dwie opcje - obecni klienci Plusa mogli wykupić dwa numery w cenie 59 zł miesięcznie przez całą umowę, a w drugiej opcji dla nowych klientów były dwa numery za 69 zł miesięcznie.

Promocja dla obecnych klientów za 59 zł została przedłużona tylko do 15 stycznia (regulamin), a dla nowych klientów bezterminowo (regulamin).

Oferta komórkowa na dwa numery w Plus

Przyjrzyjmy się więc tej drugiej ofercie dla nowych klientów. Wykupując teraz dwa numery w tej promocji, przez całą umowę zapłacimy za oba 69 zł miesięcznie, co daje 34,50 zł miesięcznie za numer.

Bez większego liczenia i porównywania, to bez wątpienia najlepsza oferta na dwa numery w abonamencie na rynku,- jeśli chodzi o abonamenty w ofertach "wielkiej czwórki". Obecnie najtańszy abonament dla jednego numeru w ofertach Orange to 55 zł miesięcznie z limitem 50 GB transferu danych w miesiącu, w Play 40 zł z limitem 6 GB, a w T-Mobile 40 zł z limitem 5 GB.

W Plusie te dwa numery za 34,50 zł każdy korzystają z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz z 240 GB transferu danych do podziału, czyli 120 GB na numer.



Powiecie, że inni operatorzy też mają przecież tańsze oferty na dwa numery. To prawda, więc tym razem policzmy to i to dokładnie, łącznie z kosztem za dwa numery po zakończeniu umowy i przejściu oferty na czas nieokreślony.

Jak widać wyżej, w Plusie po okresie oznaczonym za te dwa numery będziemy płacić 129 zł miesięcznie.

Oferta komórkowa na dwa numery w Orange

Porównywalny abonament w Orange kosztuje 65 zł i zawiera 150 GB transferu danych, dobierając drugi numer zapłacimy za niego 20 zł mniej, czyli 45 zł. Razem 110 zł miesięcznie. Pierwszy miesiąc za darmo, więc średnio będzie to 105,41 zł miesięcznie.



Co po okresie oznaczonym? Orange podwyższa opłatę za każdy abonament o 15 zł miesięcznie, więc będzie to koszt 140 zł miesięcznie.

Oferta komórkowa na dwa numery w Play

W Play mamy podobny koszt porównywalnego abonamentu - 65 zł miesięcznie z limitem 120 GB transferu danych. Za drugi numer zapłacimy tu 40 zł miesięcznie, łącznie więc będzie to koszt 105 zł miesięcznie.



Nieco inaczej niż w Orange wygląda to po okresie oznaczonym. Po przejściu umowy na czas nieokreślony, za pierwszy numer zapłacimy 10 zł więcej, a za drugi 5 zł więcej. Razem więc będzie to koszt 120 zł miesięcznie.



To o 9 zł miesięcznie mniej niż w Plusie, ale zwróćcie uwagę na drobny zabieg w warunkach samego abonamentu, gdzie dodatkowy pakiet 60 GB przyznawany jest na 24 miesiące, więc po umowie będzie to po 60 GB na numerze.

Oferta komórkowa na dwa numery w T-Mobile

T-Mobile nie ma porównywalnego abonamentu, mamy Ofertę S za 55 zł miesięcznie z limitem 30 GB i od razu Ofertę M za 70 zł miesięcznie z transferem danych bez limitu z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.

Niemniej policzmy i ten pakiet. Za dwa numery w Ofercie M zapłacimy 70 zł miesięcznie przez pierwszy rok, a w drugim 120 zł miesięcznie, średnio będzie to więc 95 zł miesięcznie.



Co po okresie zobowiązania? Ciężko to też porównywać, bo T-Mobile w zasadzie pozbyło się już umów na czas nieokreślony, takim oto zapisem:;



Tak więc w pierwszym roku umowy na czas nieokreślony zapłacimy za dwa numery 140 zł miesięcznie, w drugim 160 zł, itd…

To oczywiście porównanie ofert dla dwóch numerów tylko w abonamentach "wielkiej czwórki". Bez wątpienia jednak korzystniej cenowo wychodzi wykupienie dwóch numerów w ofertach na kartę lub w zasadzie u każdej submarki tych operatorów. W Orange będzie to - nju mobile i Orange Flex, w Play - Virgin Mobile, w Plusie - Plush, a w T-Mobile - Heyah 01 i Red Bull Mobile.

Stock Image from Depositphotos.