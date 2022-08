Wakacje kredytowe w dużym skrócie umożliwiają osobom, które wzięły kredyt mieszkaniowy w złotówkach, skorzystanie z zawieszenia jego spłacania w dwóch miesiącach ostatnich kwartałów tego roku i w jednym z wybranych miesięcy każdego kwartału w przyszłym roku - łącznie 8 miesięcy.

- pisał kilka tygodni temu Grzegorz w swoim tekście Banki liczą straty na wakacjach kredytowych. No to zerknijmy w ich zyski. Wnioski o odroczenie spłaty można składać od 29 lipca. I, jak to zawsze bywa, nie obyło się bez problemów. Zainteresowanie było tak duże, że już pierwszego dnia serwery największych banków w Polsce przestały działać. Nie obyło się też bez niejasności - np. w postaci konieczności składania wniosków przed dniem spłaty raty. A w przypadku poniedziałku, składanie wniosku w piątek miało być kłopotliwe. Nie dziwi więc fakt, że wakacjom kredytowym przygląda się też UOKiK, który już pierwszego dnia uspokajał, że banki mają obowiązek akceptować wnioski dostarczone w dniu, na który przypada termin spłaty raty.

Wakacje kredytowe okiem UOKiK. Banki na cenzurowanym

Dziś mija równy tydzień od startu wakacji kredytowych. W ciągu kilku dni obowiązywania przepisów do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ok. 550 skarg. Jak mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, dotyczą ona przede wszystkim problemów ze składaniem wniosków drogą elektroniczną. Kredytobiorcy skarzą się też na wymagania banków konieczności składania odrębnych wniosków dla każdej raty. Podnoszone są też kwestie związane ze straszeniem ludzi negatywnym wpływem wakacji kredytowych. Głównie dotyczących niższą oceną zdolności kredytowej. Pojawiają się też sygnały o utrudnianiu nadopłaty kredytów w przypadku zawieszania rat.

UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające, którym objętych zostało 17 banków w Polsce:

Alior Bank

Bank Handlowy w Warszawie

Santander Bank Polska

Bank Millennium

Bank Ochrony Środowiska

Credit Agricole Bank Polska

Bank Pocztowy

Bank Polska Kasa Opieki

Pekao Bank Hipoteczny

Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS)

BNP Paribas Bank Polska

Getin Noble Bank

ING Bank Śląski

mBank

PKO Bank Hipoteczny

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

SG Bank

Wakacje kredytowe. UOKiK rozwiewa wątpliwości

UOKiK monitoruje, jak banki informują konsumentów o możliwości zawieszenia spłaty i czy nie utrudniają im skorzystania z wakacji kredytowych. Jak przypomina Urząd, banki mają obowiązek umożliwienia klientom złożenia tylko jednego wniosku dotyczącego wszystkich rat objętych wakacjami. Nie mają prawa twierdzić, że skorzystanie z tej formy pomocy negatywnie wpłynie na ocenę zdolności kredytowej. Dodatkowo, zgodnie z ustawą, zawieszenie raty następuje z dniej doręczenia wniosku.

Dostrzegamy zarówno ogromne zainteresowanie konsumentów wakacjami kredytowymi, jak i zmianę niektórych praktyk po stronie sektora bankowego. Na stronach wszystkich badanych banków pojawiły się informacje o możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Coraz więcej banków umożliwia konsumentom skorzystanie z zawieszenia ośmiu rat na jednym wniosku, w terminach i na warunkach zgodnych z obowiązującymi od 29 lipca br. przepisami prawa. Kontynuujemy nasze działania, aby wyeliminować naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, w tym wynikające z wprowadzania konsumentów w błąd. Zachęcamy banki do konstruktywnej postawy i sprawnego usuwania nieprawidłowości w procesie udzielania ustawowych wakacji kredytowych

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

