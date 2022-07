Kto pierwszy ten lepszy. Szkoda że to przysłowie ma zastosowanie do tak poważnych spraw jak finanse Polaków.

Nie trzeba było być jasnowidzem by się domyślić, że osoby którym drastycznie zwiększyły się raty kredytów, będą chciały skorzystać z finansowej ulgi.

Korek w systemach

Wnioski można (teoretycznie) składać za pomocą bankowości elektronicznej. W praktyce wygląda to tak, że kto wstał rano, czyli przed 8.00, miał szansę na to, że mu się uda. Potem było już tylko gorzej. W banku PKO BP przy próbie złożenia wniosku użytkownicy są np. albo wyrzucani z systemu, albo pokazuje się strona która ma w minutę przenieść nas w odpowiednie miejsce. Po czym dowiadujemy się , że wniosek jest obecnie niedostępny i trzeba spróbować później.

Nie lepiej było w innych bankach. O problemach alarmowali i wciąż alarmują użytkownicy m.in. mBanku, Millenium Banku, ING, Alior Banku, Santander Bank.

PKO BP uspakaja

Nie ma się co dziwić, że klienci masowo ruszyli do składania wniosków, bo w wielu przypadkach gra toczy się o dużą stawkę, czyli najbliższą ratę. Żeby skorzystać z wakacji kredytowych w danym miesiącu, należy złożyć wniosek przed dniem spłaty raty. Jeśli termin przypada na najbliższy poniedziałek, wiele osób chce złożyć go dziś, nie wiedząc, czy w weekend będzie on rozpatrzony.

Dyskusja na ten temat rozgorzała m.in. na facebookowym profilu PKO BP. W jednej z informacji bank uspakaja zdenerwowanych klientów.

Przypominamy, że wniosek złożony w iPKO od razu skutkuje zawieszeniem raty, tak więc osoby, które płacą ratę np. 1 sierpnia i chcą, żeby została ona zawieszona mają jeszcze trzy dni na złożenie wniosku.

Oczywiście komentarze klientów są dość jednoznaczne.

Jak przychodzi ściągnąć ratę kredytu hipotecznego to problemów technicznych nie macie? Masakra Nie działa! To chyba żart żebyśmy teraz wszyscy gnali do oddziału. Listownie? Kiedy to dotrze do Banku skoro ratę mam na 01.08? Skoro listownie to chyba też mailowo? Gdzie znajdę wzór wniosku? Do tej pory miałam dobrą opinie o aplikacji… Szału można dostać. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że to problemy techniczne....

Nie lepiej jest w innych bankach. To ING.

Nie działa Wasza aplikacja, nie można się z Wami w żaden sposób skontaktować. Przeciążenie wnioskami o wakacje kredytowe? Próbujemy od rana , aplikacja całą działa poprawnie , a wniosek nie potrafi pobrać danych... Próbuję co chwila, wpierw prawie złożyłam ale wyskoczył na koniec błąd strony i się nie przeprocesował, a teraz od pół godziny nie można nawet wejść we wniosek…

A to Alior Bank.

Wszystkie banki wiedziały, że będzie ogromne obciążenie z powodu chęci składania wniosków. Dlaczego Alior musi być w tej najgorszej grupie banków, które tego nie udźwignęły… Awaria 4 godziny już a pewnie dłużej, bo próbuje od 07:30. Najpierw info, że wniosek nie przechodzi, później potwierdzenie złożenia wniosku trzy razy, teraz nie można sie zalogować ale i tak cud, że można cos w tym analogowym banku zrobić on-line.

O co chodzi w wakacjach kredytowych?

Osoba z kredytem hipotecznym, czyli na mieszkanie bądź dom, może zawiesić spłatę w sumie do ośmiu rat. Można zawiesić maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.; 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r. oraz 4 raty w 2023 r. – po jednej w każdym z kwartałów. Co ważne, wakacje dotyczą części kapitałowej i odsetkowej kredytu. Ale trzeba pamiętać, że banki nadal będą naliczać opłaty ubezpieczeniowe w pełnej wysokości.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zachęca, aby środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji kredytowych wykorzystać do zredukowania swojego zadłużenia, czyli nadpłacenia kredytu.