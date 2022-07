UOKiK postawił zarzuty 5 bankom w Polsce, które nie chciały zwrócić pieniędzy z nieautoryzowanych transakcji

Postępowanie dotyczyło 18 banków: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, DnB Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, Plus Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank, Toyota Bank Polska.

Dziś UOKiK poinformował o postawieniu zarzutów bezprawnego odrzucania takich reklamacji i braku zwrotu klientom kwot z nieautoryzowanych transakcji, niektórym z tych banków. Na liście tej znalazł się Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBank oraz Santander Bank Polska.

Zdaniem prezesa UOKiK, bank to instytucja zaufania publicznego i to na jej barkach spoczywa należyte zabezpieczenie zgromadzonych przez ich klientów środków na ich kontach. Przytaczany jest tu przykład sytuacji, w której 72-letnia emerytka przez 30 lat odkładała na koncie swoje oszczędności, w rezultacie gromadząc na nim kwotę 170 tys. zł. Środki te zostały wykradzione z konta przez przestępców, którzy dodatkowo zaciągnęli na dane emerytki kredyt w wysokości 80 tys zł.

Bank bezrefleksyjnie zmienił walutę i przelał pieniądze za granicę, doliczając do każdego przelewu opłatę za szybkość realizacji oraz udzielił wysokiej pożyczki osobie, która ma niską emeryturę, a w całej dotychczasowej historii konta preferowała bezpieczne inwestycje.

Co więcej, w przypadku wspomnianego kredytu oszust zmienił wcześniej stan cywilny emerytki z mężatki na wdowę aby nie trzeba było przekładać zgody współmałżonka na zaciągnięcie tego kredytu - takie zdarzenie również nie wzbudziło żadnej reakcji banku i całkowitą winą obarczył tu emerytkę, odrzucając jej reklamację. Tymczasem według prawa obowiązującego w UE, bank ma obowiązek wyrównać stan rachunku klienta sprzed kradzieży, do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu.

Na banku, jako na instytucji zaufania publicznego, spoczywa obowiązek podjęcia wszelkich kroków, aby zabezpieczyć środki swoich klientów. Do sytuacji, w których oszuści wyprowadzają z rachunków bankowych konsumentów środki lub zaciągają zobowiązania finansowe, dochodzi niestety bardzo często. Banki najczęściej ograniczają się do bezrefleksyjnego wykonywania operacji i nie poczuwają się do odpowiedzialności, mimo że czujność mogłaby wzbudzić już sama analiza transakcji na wczesnym etapie np. z uwagi na nietypowe kwoty, walutę, dokonane w krótkim czasie po zmianie danych lub kanałów dostępowych.