W UFL robi się poważnie. Ten tryb zachęca do gry

Nowy tryb weekendowy w UFL pozwoli Wam zarobić naprawdę sporo pieniędzy. Wygranie 15 spotkań to najszybsza droga do kupna nowego zawodnika.

W pierwszych wrażeniach z UFL zwracałem uwagę na niewielką liczbę trybów gry, w tym brak czynnika wzbudzającego potrzebę rywalizacji, który zachęcałby do rozgrywki nieco bardziej hardcorowych graczy. Takim trybem w konkurencyjnym FC 25 jest UT Champions, czyli liga weekendowa, zrzeszająca najlepszych i najbardziej doświadczonych graczy. Nie trzeba było długo czekać na pojawienie się kopii tego trybu w UFL. Twórcy w miniony weekend wprowadzili do gry Showdown, czyli okazję do zgarnięcia najlepszych nagród.

Showdown – UFL uruchomiło tryb dla najlepszych graczy

UFL jest darmowe, a to oznacza, że za grę płacimy czasem spędzonym przed ekranem. Z tego powodu grind i zdobywanie środków na zakup nowych piłkarzy jest znacznie dłuższym procesem, niż w FC 25. Zwycięstwo w zwykłym meczu rankingowym powiększa budżet o kilkaset tysięcy kredytów, a kupno dość przeciętnego zawodnika to koszt nawet kilkudziesięciu milionów, nie mówiąc już o piłkarzach pokroju Ronaldo czy Messiego, którzy wymagają niemałego majątku. Pomóc w zarabianiu ma właśnie tryb Showdown.

Zasady kwalifikacji do weekendowych rozgrywek są podobne do konkurencyjnej gry do EA Sports. Konieczne będzie zebranie określonej liczby tokenów, zdobywanych w grach rankingowych. Te otwierają drogę do 15 weekendowych spotkań, a wygranie wszystkich meczów gwarantuje dostęp do specjalnych nagród, takich jak skiny kart, czy nawet 10 milionów wewnętrznej waluty. Ważne jest to, że tryb Showdown jest całkowicie darmowy, choć tokeny można zdobyć także poprzez wykupienie konta Premium. Zabawa kończy się po wygaśnięciu timera lub przegraniu 5 spotkań, więc jest to tryb tylko dla prawdziwych wyjadaczy. Więcej informacji o Showdown przeczytacie na oficjalnej stronie UFL.