W lutym słynne Simy będą obchodziły swoje 25 urodziny, świętując ponad dwie dekady kreatywności graczy dających upust swojej wyobraźni. Będzie to święto ich kunsztu prowadzenia rodzin przez generacje, a także klapaucius!;!;!;!;! dla starszych i rosebud!;!;!;!;!;! dla młodszych. Swoje ćwierćwiecze będzie także obchodzić sekretna strona Simsów, która bez wpływania na zabawę graczy, rozwija się od lat i zawstydziłaby niejeden współczesny film. Oto zalążek szalonej rzeczywistości toczącej się między słowami simsowego świata.

Alternatywne rzeczywistości, reset świata i inne tajemnice skryte pod waszym nosem

Początek nie jest tam, gdzie się go można było spodziewać

Trudno jest w ogóle złapać miejsce, od którego warto zacząć opowieść o tej niezgłębionej stronie simsowej rzeczywistości. To w niej żaden z kamieni nie jest umieszczony na mapie przypadkowo, a skojarzenia, która się niosą od „miasteczka” do „miasteczka”, są prawdopodobnie prawdą, nie tylko przypadkiem. Podejrzewa się, że wszystko zaczęło się długo przez the Sims 3, chronologicznie pierwszą grą serii. Jakieś 6000 lat temu, faraon rządził tymi terenami, a jego potomków można spotkać do dzisiaj.

Maxis

W czasach przed trzecią częścią było też wiele szalonych wypraw z misjami poszukiwania skarbów w krypcie faraona czy podbijanie siedmiu mórz. NIe zabrakło też znajomej z ludzkiej historii Terakotowej Armii. Jest też duża szansa, że już wtedy przybysze z obcej cywilizacji odwiedzali simsowe ziemie, aby wymyślić metodę, jak “zarazić” męskich smsów, żeby mogli przekazywać kosmiczne geny. Bo rzeczywiście, nim kosmici się osiedlili w Sims 2, to ich celem była dominacja planety. Simsy chyba nie przestały czuć zagrożenia, gdyż w wersji konsolowej, jeden z bohaterów zostaje żołnierzem z misją ochrony planety.

Na tropie różnych rzeczywistości

Postaci szalonych jest bez liku, na przykład naukowiec, który wymyślił eliksir życia, może być prawdopodobnie odpowiedzialny za nieszczęścia całego świata (jak donoszą badacze — fani serii), Michael Kawaler zaś na przekór przeciwnościom, postawił na naukę, nie wiedząc, że ciąży nad nim choroba genetyczna, która nie pozwoli mu ujrzeć owocu jego nauki. Nim umarł, udało mu się jego klona umieścić w jednej z mieszkanek. Od tej pory, ta linia kobiet będzie zawsze rodzić klony Michaela.

Mroczna klątwa jednak będzie ciążyć na każdej wersji i zawsze umierają w tym samym wieku. Co z kolei z jego siostrą? Bella Ćwir (w angielskiej wersji Goth), to największa tajemnica całej serii. Wiadomo, że urodziła się w Sims 3 w bardzo zwyczajnej rodzinie, lecz ona chciała niecodziennych rzeczy. Jako dorosła kobieta w Sims 1 wiedzie spokojne życie pracowniczki lub gospodyni domowej, ale wszystko po to, aby w kolejnej części odkryć ją jako nieszczęśliwego ducha w przyszłości i jednocześnie w innym miasteczku jest zaginiona (wiemy oficjalnie, że została porwana przez kosmitów). Jej mroczny los może zostać niejako odmieniony, gdy graczom się uda ją… Wskrzesić.

To wszystko istnieje w kodzie, to nie są zmyślone opowieści

To tylko zalążek badania tego niespodziewanie fascynującego uniwersum, o którym można rozmawiać całe godziny i który jest badany przez fanów z całego świata. Gracze od lat próbują na przykład sprawić, żeby Śmierć wiodła życie jak każdy normalny, ona zresztą też ma drugą naturę i chociaż zawodowo odbiera życie, zawsze wskrzesza dzieci. Gdy człowiek myśli, że nie może być bardziej zwariowanie, simsy znów zaskakują i dają możliwość toczenia spokojnego życia na obcej planecie, bo w końcu kosmici popełniali błędy jak ludzie i już nie są wrogo nastawieni. Dzięki swej odległości od Słońca to właśnie tutaj sielskie życie prowadzą wampiry.

Trochę światła na życie wielu simsów rzuciło the Sims Urbz, rzadka okazja, aby zobaczyć, jak zwykłe simy muszą sobie radzić w miejskiej rzeczywistości i dbać o swoją reputację. Siła marki została trwale zaznaczona przy okazji współpracy Maxis z… Black Eyed Peas, zespół jest nie tylko obecny w grze, lecz także napisał kilka utworów, które przetłumaczono na simsowy język!

Nowy dzień w alternatywnej rzeczywistości

W dość radykalnym ruchu, twórcy serii doprowadzili do nieoczekiwanego rozbicia osi czasu na kolejne uniwersum. Chociaż były już jego ślady widoczne wcześniej, to jednak bardziej się skłaniano ku tezie prowadzenia kilku linii czasu na raz. Sims 4 całkowicie zmieniło zasady gry i dało życie alternatywnym wersjom simsów znanych z poprzednich lat.

Decyzja poirytowała wielu zaangażowanych graczy, lecz ostatecznie wygląda na to, że odnaleźli wspólny rytm z tym co w ostatnich latach było wydawane. W spokoju wszystko zaczęło wracać do normy, a nawet dając życie kolejnym teoriom, które czekają na potwierdzenie lub kto wie, może nawet odkrycie czegoś jeszcze większego. W międzyczasie doskonale by było gdyby ktoś pracujący przy grze, opowiedział historię z jeszcze innej perspektywy. Jak to się stało, że ktoś w ogóle wpadł na pomysł, aby ukryć tak zakręcone historie, które nigdy nie są na pierwszym planie?

Użyte grafiki: Maxis