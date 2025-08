Ten film może wstrząsnąć Polską. To ostatni projekt ikonicznego duetu

Gdy myślimy o polskim kinie akcji, thrillerach szpiegowskich i kultowych dialogach, na myśl natychmiast przychodzi duet Bogusław Linda i Władysław Pasikowski. Ich współpraca to fundament, na którym zbudowano legendę. Filmy takie jak "Kroll" czy "Psy" to nie tylko obrazy, ale wręcz popkulturowe pomniki, które ukształtowały całe pokolenie widzów. Dlatego wiadomość o ich wspólnym, a zarazem ostatnim dziele, wywołała w branży prawdziwą sensację. "Zamach na papieża" to tytuł, którego premiera z pewnością przyciągnie tłumy. Co wiemy o tym projekcie?

Zamach na papieża - film. Szpiegowska intryga w sercu Watykanu

Pasikowski tym razem zabiera nas w głąb jednej z największych tajemnic zimnej wojny. Film jest bowiem inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra. Papież Jan Paweł II został wówczas ciężko ranny, a tożsamość prawdziwych zleceniodawców do dziś pozostaje nieznana. To właśnie tę lukę w historii wypełnia nowa produkcja, rzucając światło na kulisy tajemniczej operacji.

Głównym bohaterem jest Konstanty "Bruno" Brusicki, weteran wywiadu, były snajper, w którego wciela się Bogusław Linda. Mimo że wycofał się już z czynnej służby, zostaje zmuszony do wzięcia udziału w misji o najwyższym stopniu tajności. Jego zadanie? Zatrzeć wszelkie ślady i, co kluczowe, wyeliminować zamachowca, Mehmeta Alego Ağcę.

Zamach na papieża - zwiastun i data premiery

Oprócz Bogusława Lindy, na ekranie zobaczymy imponującą obsadę. W filmie wystąpili między innymi Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop oraz Roma Gąsiorowska. Linda, odnosząc się do pracy na planie, nie szczędził pochwał, nazywając swoich kolegów "fantastycznymi aktorami". Za kamerą stanął niezawodny Władysław Pasikowski - jego wcześniejsze produkcje, takie jak "Jack Strong" czy "Kurier", udowodniły, że doskonale odnajduje się w tematyce szpiegowskiej i historycznej.

Premiera filmu "Zamach na papieża" jest zaplanowana na 26 września.

