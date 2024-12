Wiedźmin 3: Dziki Gon na wyprzedaży. Tak tanio jeszcze nie było

Jeśli naszła was ochota na powrót do świata wiedźmina Geralta po premierze najnowszego trailera od CD Projektu, to jest ku temu świetna okazja. Wiedźmin 3: Dziki Gon wraz dodatkami został mocno przeceniony i to na wszystkich platformach.

Wiedźmin 3: Dziki Gon to fenomem. Gra sprzedała się już w ponad 50 mln egzemplarzy i nadal przynosi wymierne zyski dla dewelopera, który wydał ją przecież dobre 8 lat temu. Ba w miniony weekend, prawdopodobnie na kanwie pokazanego trailera najnowszej części gry, na Steam w Wiedźmina grało ponad 44 tys. osób jednocześnie. To o tyle dobry wynik, że rekord wynosi nieco ponad 100 tys. graczy i padł tuż przed premierą pierwszego sezonu serialu na Netfliksie. Dodając do tego przecenę gry, Wiedźmin 3: Dziki Gon jest obecnie w top 25 najlepiej sprzedających się gier na Steam.

Reklama

Wiedźmin 3: Dziki Gon - promocja na PC

I skoro już o przecenach mowa, to obecnie podstawową wersję gry Wiedźmin 3: Dziki Gon można kupić na Steam za 19,99 zł, a wersję kompletną, z dwoma dodatkami - "Krew i wino" oraz "Serca z kamienia" za 29,99 zł. Tak duża przecena tego tytułu zdarza się bardzo rzadko. Jeśli nie zależy wam na powiększaniu biblioteki Steam, a chcielibyście aby większa część zysku trafiła do CD Projektu, to możecie też grę kupić na platformie GOG, gdzie w edycji kompletnej dostępna jest za równe 30 złotych. Lepszej okazji do zakupu w najbliższym czasie zapewne nie będzie, a do wiedźmińskiego uniwersum warto wrócić tym bardziej, że obecnie gra dostępna jest już w wersji ze znacznie poprawioną grafiką. Dzięki temu możecie na nowo odkrywać świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego. Taniej można też kupić dwie pierwsze części gry, drugą część za 5,99 zł, a pierwszą za 4,49 zł.

Wiedźmin 3: Dziki Gon taniej też na konsolach

Promocja cenowa objęła również inne platformy, nie tylko PC. Na konsolach Xbox Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja kompletna dostępny jest obecnie za 39,99 zł. Sama wersja podstawowa gry, bez dodatków kosztuje natomiast 25,99 zł. Ptaszki ćwierkają również, że jeśli zmienicie język w Xbox Store na węgierski, to cena będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, ale trzeba wtedy posłużyć się kartą, która obsługuje płatności w forintach ;-). Nieco inne podejście do promocji ma Sony, tam gra w edycji kolekcjonerskiej, czyli z dodatkami dostępna jest w rekordowo niskiej cenie - 37,80 zł, ale niestety jest pewien haczyk. Taka cena dostępna jest tylko dla posiadaczy abonamentu PS+, który kosztuje w najtańszej wersji 37 zł miesięcznie. Na szczęście jak już kupicie grę, to zostaje ona przypisana do waszego konta, nawet jeśli przestaniecie opłacać PS+.