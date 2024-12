Nadzieja dla fanów futbolu. Rematch zapowiada się fantastycznie

UFL miało zagrozić wieloletniej dominacji serii FIFA (dziś EA FC), ale gra na obecnym etapie znajduje się daleko w tyle za produkcją od EA Sports. Czy to oznacza, że dla fanów wirtualnego futbolu nie ma nadziei na alternatywy? Otóż nie, bo w drodze na sklepowe półki jest kolejna piłkarska produkcja, tym razem jednak znacznie bardziej arcade’owa. Studio Sloclap szykuje się do premiery Rematch, czyli gry, która spodoba się szczególnie fanom Galatcik Football.

Rematch – świeże spojrzenie na wirtualny futbol

Czego oczekujemy od gry piłkarskiej? Przede wszystkim wizerunków znanych piłkarzy, ulubionych klubów, realistycznej rozgrywki czy taktycznego podejścia do meczów – a może by tak pójść zupełnie inną drogą i postawić na szalony futbol, pełen odjechanych strzałów z przewrotki, kosmicznych dryblingów i komiksowej grafiki? Właśnie tą drogą poszło studio Sloclap, odpowiedzialne między innymi za Sifu, czyli trzecioosobowa bijatykę, która stała się inspiracją dla jednego z odcinków nowego serialu Secret Level.

Rematch ma być zupełnie inną grą niż EA FC czy UFL – po obejrzeniu poniższego fragmentu rozgrywki miałem w głowie tylko jedno skojarzenia: Galactik Football. Takiej pozycji brakowało na rynku.

Dynamiczna rozgrywka bez fauli i spalonych

W Rematch gracz będzie obserwował poczynania zawodników z perspektywy 3 osoby. To dość nietypowe podejście do gry piłkarskiej, bo w przeciwieństwie do konkurencji produkcja Sloclap nie będzie oferowała możliwości przejęcia kontroli nad całym zespołem. Zamiast tego przejmiemy stery tylko jednego zawodnika, a to oznacza, że kluczowa będzie współpraca z innymi graczami w meczach 5 na 5.

Rematch to wieloosobowa gra piłkarska online. Kontroluj jednego zawodnika w swojej drużynie i rywalizuj w dynamicznych meczach 5 na 5, oglądanych z immersyjnej perspektywy trzecioosobowej. Dołącz do znajomych i ruszaj do akcji.

Twórcy w oficjalnych komunikatach podkreślają, że oprócz współpracy bardzo istotne będzie opanowanie umiejętności zawodnika i sprytne dryblowanie. Dlaczego? Bo w Rematch nie uświadczycie ani fauli ani przerw ani spalonych, a samo tempo rozgrywki ma być wyjątkowo szybkie. Jakby tego było mało, zawodnicy nie posiadają statystyk, więc liczy się tylko czysty skill. Każdy ma mieć więc równe szanse, bo twórcy nie planują paczek z zawodnikami, dostępnych do kupienia za prawdziwe pieniądze, które psują balans gry.

Obserwuj, ustaw się i idealnie przeprowadź akcję: tutaj liczy się każda decyzja, a poleganie na kolegach z drużyny jest niezbędne, aby zwyciężyć.

W grze nie zabraknie widowiskowych animacji, strzałów z powietrza czy błyskawicznych rajdów po skrzydle z zabójczym przyspieszeniem. To trochę takie Rocket League, ale… z ludźmi. Wszystko to więc sprawia, że Rematch jawi się jako przyjemny powiew świeżości na rynku gier piłkarskich i dobra alternatywa dla osób zmęczonych hegemonią gier od EA Sports.

Na pierwsze wrażenia z gry będziemy musieli jednak trochę poczekać, bo premiera została zaplanowana dopiero na lato 2025. Na przestrzeni najbliższych miesięcy prawdopodobnie twórcy zaproszą graczy do zamkniętych testów, ale o szczegółach wciąż niewiele wiadomo. Jasne jest jednak to, na jakich platformach gra się pojawi. Rematch dostępne będzie na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.