Messi w nowej roli. Tu go jeszcze nie było

Messi zawitał do Fortnite. Fani piłki nożnej i najpopularniejszej gry Battle Royale będą zachwyceni. Co Argentyńczyk robi w tym tytule i ile trzeba zapłacić, by móc nim zagrać?

Końcówka roku dla fanów Fortnite wygląda naprawdę interesująco. Głównie za sprawą trybu Remiks, który wkroczył w drugi rozdział. Fani wczesnych wersji Fortnite'a są zachwyceni, gdyż od dawna prosili o powrót starej wyspy. Teraz jest to możliwe, jednak nie w taki sam sposób, jak w oryginale. Wyspa wzbogacona została o nowe i odświeżone lokacje, masę atrakcji i nowych bohaterów, których gracze spotkają na swojej drodze. Nie zabraknie specjalnych wydarzeń, także z udziałem światowych gwiazd. Przez cztery kolejne tygodnie na fanów Fortnite'a czeka masa niespodzianek, które będą odkrywane stopniowo, tak, by zadowolić wszystkich.

Witajcie w Remiks Rozdział 2. Wróciła Wyspa, jaką znaliście, ale zremiksowana i przeobrażona, z tygodniowymi lokacjami i miejscami łupów inspirowanymi najlepszymi rozwiązaniami wczesnego Rozdziału 2 oraz niektórymi z największych muzycznych ikon w historii. W tym powrocie do przeszłości Snoop D-O-double-G kieruje Agencją, bóg rapu Eminem otwiera restaurację w Grocie, księżniczka hip-hopu Ice Spice zajmuje Rekinią Wyspę, a cały remiks wieńczy uhonorowanie i hołd dla legendy i ikony Juice WRLD. Wciśnijcie „play”, podkręćcie głośność i otwórzcie skarbiec w Remiks Rozdział 2 w Fortnite: Battle Royale!

Jednak nowości w Fortnite nie brakuje. Od 11 grudnia możecie testować zupełnie nowy tryb z perspektywy pierwszej osoby. Linia Ognia z grą rankingową i nierankingową, to napompowany adrenaliną, oparty na rundach tryb 5 na 5, w którym kluczowe dla zwycięstwa są strategia, praca zespołowa i osobiste umiejętności.

Linia Ognia zaczyna z mapą Horyzont 10, startowym zestawem broni i ograniczoną liczbą przedmiotów. Po premierze będziemy wprowadzać zmiany na podstawie opinii graczy, jak również dodawać nowe mapy, bronie i funkcje.

Gwiazda piłki nożnej wkracza do Fortnite. Tu Messiego jeszcze nie było

Jednak to nie koniec niespodzianek dla fanów Fortnite. Kochacie piłkę nożną, a Messi jest waszym ulubionym piłkarzem? Już teraz macie szansę wcielić się w Argentyńczyka i wejść do świata w Fortnite z nową energia i ciekawymi przedmiotami. A wszystko za sprawą niecodziennej współpracy między piłkarzem, a ekipą odpowiedzialną za Fortnite. Zainteresowani? Szykujcie portfele, gdyż Zestaw Messi kosztuje sporo – 2800 V-dolcow. W oficjalnym sklepie Epic Games Store można je kupić za 94,99 zł. Czy to dużo? Zaglądając do sklepiku znajdziemy informację, że zestaw ten przeceniony jest z 5300 V-dolców, czyli niecałych 200 zł. Tyle też przyjdzie zapłacić kupując przedmioty osobno – jeśli więc jesteście zainteresowani Zestawem Messi, warto go kupić w pakiecie. A co znajduje się w samym zestawie? To cały komplet przedmiotów kosmetycznych dla fanów piłkarza:

Lionel Messi – skórka

Lionel Messi – skórka LEGO

Na miarę króla – emotka

Numer 10 – plecak

Błyskażualowy Messi – strój (styl Fortnite)

Błyskażualowy Messi – strój (styl LEGO)

Podręczny Rozgrywający – plecak

Piłka Marzeń – kilof

KOZAcki Kilof – kilof

Lamafan nr 1 – emotka

Zestaw Messi dostępny jest do kupienia do 29.12.2024, godz. 01:00 czasu lokalnego. Macie więc jeszcze kilkanaście dni na podjęcie decyzji.