W tym kraju dzieci będą mogły pozwać rodziców za brak wynagrodzenia za pracę. Oto jaka praca się "łapie"

Decyzja ta spotkała się z szerokim poparciem władz stanowych oraz samego społeczeństwa, przyjmującym ją jako krok ku zapewnieniu ochrony i uczciwego wynagradzania dzieciom, które przyczyniają się do rozwoju świata poprzez swoją kreatywność. Uważa się, że rozwój mediów społecznościowych otworzył nowe możliwości zarobkowe dla dzieci, co jednak często prowadziło do wyzysku ich talentów przez rodziców. Nowe prawo ma na celu zagwarantowanie, że dzieci będą chronione przed nadużyciami i uczciwie wynagradzane za swoją pracę.

Nowe prawo stanowi krok naprzód w uregulowaniu tej dynamicznie rosnącej branży. Influencerzy poniżej 16 roku życia, którzy działają na platformach internetowych, będą mieli prawo do procentu zarobków w zależności od częstotliwości ich występów oraz treści generujących przynajmniej 10 centów za wyświetlenie. Istotne jest, że treści te muszą być tworzone w Illinois, a dzieci muszą być prezentowane w co najmniej 30% treści w okresie 30 dni.

Jednym z głównych punktów ustawy jest również wprowadzenie obowiązku odkładania zarobków brutto dla dziecka na rachunku powierniczym. To zabezpieczenie ma na celu zapewnienie, że młodzi twórcy dostaną dostęp do swoich zarobków, gdy skończą 18 lat. Ta powstała z przedświadczenia, że dzieci zasługują na ochronę w kontekście wykonywania przez nich pracy zarobkowej w celu polepszenia stanu posiadania rodziców.

Stan Illinois jest pionierem w tej dziedzinie, a eksperci przewidują, że inne stany również podążą tą ścieżką, szczególnie te, które charakteryzują się silną reprezentacją influencerów. Ten krok w stronę uregulowania pracy dzieci w branży kreatywnej może być impulsem dla zmiany regulacji w innych stanach, a nawet na poziomie krajowym.

Rewolucja ta oznacza wyznaczenie nowego standardu dla branży mediów społecznościowych. To nie tylko ochrona przed wyzyskiem, ale także gwarancja, że dzieci będą miały możliwość uczciwego wynagradzania za swoje talenty i twórczą pracę. To także znak, że świat mediów społecznościowych staje się integralną częścią życia młodego pokolenia i wymaga odpowiednich regulacji. Nic dziwnego, bowiem m. in. na YouTube roi się wręcz od treści tworzonych przez rodziców, gdzie używa się dzieci do tworzenia materiałów oglądanych następnie przez miliony. Możemy się śmiać z tego, co stało się w Illinois, ale z drugiej strony - czy aby nie jest to uczciwe rozwiązanie kwestii wynikającej ze specyfiki naszych czasów? No, właśnie. A zatem - od teraz, każde dziecko, które nie jest poprawnie wynagradzane przez rodziców w Illinois: może ich pozwać. I rodzice tutaj - zgodnie z brzmieniem ustawy - będą na przegranej pozycji.