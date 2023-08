To nie żart - walka Zuckberg vs Musk coraz bardziej prawdopodobna

Wygląda na to, że walka pomiędzy jednymi z najbogatszych ludzi na Ziemi może faktycznie dojść do skutku. Mark Zuckerberg i Elon Musk gotowi są spotkać się w oktagonie aby stoczyć bój o.... no właśnie za bardzo nie wiadomo o co ;-).