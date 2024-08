Seria gier „Call of Duty” (CoD) to jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek w świecie gier. Od czasu swojego debiutu w 2003 roku, seria ta przeszła długą drogę, obejmując różnorodne okresy historyczne, fantastyczne konflikty w przyszłości, a także batalie w realiach współczesnych. Z uwagi na liczbę wydanych tytułów i różnorodność fabularną, dla nowych graczy (a nawet dla weteranów, którzy nie śledzili serii na bieżąco) ustalenie właściwej kolejności grania może być wyzwaniem. Ten artykuł to przystępny przewodnik, który pomoże ustalić optymalną kolejność grania w „Call of Duty”.

Klasyczna kolejność według daty wydania

Jednym z najbardziej oczywistych sposobów na podejście do serii „Call of Duty” jest gra w kolejności wydania poszczególnych tytułów. Ta strategia pozwala na śledzenie ewolucji serii oraz rozwoju technologii, mechanik i narracji w grach. Oto lista głównych tytułów w serii „Call of Duty” w kolejności wydania:

Call of Duty (2003) – Pierwsza część serii, która przenosi gracza na front II wojny światowej, głównie na tereny Europy i Północnej Afryki. Gra kładzie nacisk na realizm, a także wprowadza mechaniki, które zdefiniują serię w przyszłości. Call of Duty 2 (2005) – Kontynuacja pierwszej części, również osadzona w realiach II wojny światowej. Gra rozbudowuje rozgrywkę i narrację, dodając większe bitwy oraz bardziej złożone misje. Call of Duty 3 (2006) – Gra koncentruje się na kampanii lądowej w Normandii, a także na działaniach alianckich sił w Europie. To jedyna część głównej serii stworzona przez studio Treyarch w tamtym okresie. Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) – Przełomowy tytuł, który zrewolucjonizował serię. Zamiast II wojny światowej, gracz przenosi się do współczesnych konfliktów zbrojnych, co otwiera nowe możliwości w opowiadaniu historii i projektowaniu rozgrywki. Call of Duty: World at War (2008) – Powrót do czasów II wojny światowej, tym razem w bardziej brutalnej i realistycznej formie. Gra skupia się na froncie wschodnim oraz walkach na Pacyfiku. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) – Kontynuacja Modern Warfare, w której historia staje się bardziej złożona i pełna intryg. Wprowadza także tryb Spec Ops, który zyskał uznanie graczy. Call of Duty: Black Ops (2010) – Nowy rozdział serii, osadzony w czasach zimnej wojny. Black Ops kładzie duży nacisk na fabułę, a także wprowadza tajemnicze i kontrowersyjne wątki. Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) – Zakończenie trylogii Modern Warfare, gdzie konflikt eskaluje do globalnej wojny. Gra łączy wątki z poprzednich części, dając satysfakcjonujące zakończenie. Call of Duty: Black Ops II (2012) – Kontynuacja Black Ops, która przenosi akcję do niedalekiej przyszłości oferując bardziej futurystyczną wersję zimnej wojny. Call of Duty: Ghosts (2013) – Nowa linia fabularna, osadzona w alternatywnej rzeczywistości, gdzie Stany Zjednoczone zostają zaatakowane przez potężną koalicję krajów Ameryki Południowej. Call of Duty: Advanced Warfare (2014) – Gra przenosi nas w jeszcze bardziej futurystyczne realia, gdzie nowoczesne technologie, takie jak egzoszkielety, odgrywają kluczową rolę w walce. Call of Duty: Black Ops III (2015) – Trzecia odsłona serii Black Ops, która jeszcze bardziej oddala się od realistycznych konfliktów na rzecz futurystycznych walk i zaawansowanej technologii. Call of Duty: Infinite Warfare (2016) – Najbardziej futurystyczna część serii, przenosząca gracza w przestrzeń kosmiczną, gdzie konflikt obejmuje cały Układ Słoneczny. Call of Duty: WWII (2017) – Powrót do korzeni serii, z akcją osadzoną w czasach II wojny światowej. Gra stawia na autentyczność i realizm. Call of Duty: Black Ops 4 (2018) – Pierwsza część serii bez tradycyjnej kampanii fabularnej. Zamiast tego skupia się na trybie wieloosobowym, trybie Battle Royale oraz na rozwinięciu popularnego trybu zombie. Call of Duty: Modern Warfare (2019) – Reboot kultowej serii Modern Warfare, który na nowo interpretuje współczesne konflikty zbrojne oferując świeżą fabułę i odświeżoną rozgrywkę. Call of Duty: Black Ops Cold War (2020) – Powrót do korzeni serii Black Ops, z akcją osadzoną w czasach zimnej wojny. Gra stanowi pomost między wydarzeniami z oryginalnego Black Ops a współczesnym Modern Warfare. Call of Duty: Vanguard (2021) – Gra przenosi nas z powrotem do czasów II wojny światowej, oferując kampanię obejmującą różne teatry działań wojennych. Call of Duty: Modern Warfare II (2022) – Kontynuacja rebootu Modern Warfare z 2019 roku, oferująca dalsze przygody znanych bohaterów w zaktualizowanej fabule.

Alternatywna kolejność Call of Duty – według osi fabularnej

Chociaż granie w „Call of Duty” w kolejności wydania jest popularnym podejściem, równie interesującym sposobem na zapoznanie się z serią jest gra według poszczególnych osi czasowych. Pomimo że poszczególne gry są często niezależne fabularnie, istnieją pewne linie fabularne i kontynuacje, które łączą konkretne tytuły. W tym przypadku warto rozważyć następującą kolejność:

Linia Modern Warfare

Seria Modern Warfare to jedna z najważniejszych osi fabularnych „Call of Duty”. Składa się z czterech głównych gier (w tym rebootu z 2019 roku), które skupiają się na współczesnych konfliktach zbrojnych:

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) Call of Duty: Modern Warfare (2019) Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

Ta kolejność pozwala na pełne zrozumienie fabuły oraz ewolucji postaci takich jak Captain Price, Soap MacTavish czy Ghost.

Linia Black Ops

Seria Black Ops jest znacznie bardziej skomplikowana fabularnie i rozgrywa się na przestrzeni różnych dekad, od zimnej wojny aż po futurystyczne realia. Kolejność grania:

Call of Duty: World at War (2008) – Wprowadzenie do postaci, które pojawią się w Black Ops. Call of Duty: Black Ops (2010) Call of Duty: Black Ops II (2012) Call of Duty: Black Ops III (2015) Call of Duty: Black Ops 4 (2018) Call of Duty: Black Ops Cold War (2020)

Ta oś fabularna obejmuje wiele różnych konfliktów i technologii, a także złożone wątki psychologiczne i polityczne.

Pozostałe tytuły

Dla graczy, którzy chcą czerpać pełnię z poszczególnych gier, warto również zwrócić uwagę na tytuły, które nie są bezpośrednio związane z liniami Modern Warfare czy Black Ops, ale oferują ciekawe, samodzielne historie:

Call of Duty: Ghosts (2013) – Alternatywna rzeczywistość, gdzie konflikt przybiera inny charakter niż w typowych grach CoD. Call of Duty: Advanced Warfare (2014) – Wprowadzenie do bardziej futurystycznych konfliktów, w tym technologii, które pojawią się w późniejszych częściach. Call of Duty: Infinite Warfare (2016) – Najbardziej futurystyczny tytuł, który przenosi gracza w kosmos. Call of Duty: WWII (2017) i Call of Duty: Vanguard (2021) – Powrót do korzeni serii z czasów II wojny światowej, z naciskiem na autentyczność historyczną.

Kolejność według preferencji tematycznych

Warto również rozważyć granie w „Call of Duty” według preferencji tematycznych. Dla niektórych graczy bardziej interesujące mogą być tytuły osadzone w konkretnym okresie historycznym lub z określoną stylistyką.

Nowoczesna wojna – Dla tych, którzy preferują współczesne lub futurystyczne konflikty, seria Modern Warfare oraz Advanced Warfare będą idealnym wyborem. Grając w te tytuły, można skupić się na nowoczesnych technologiach, dynamicznych walkach i złożonych politycznych intrygach.

– Dla tych, którzy preferują współczesne lub futurystyczne konflikty, seria Modern Warfare oraz Advanced Warfare będą idealnym wyborem. Grając w te tytuły, można skupić się na nowoczesnych technologiach, dynamicznych walkach i złożonych politycznych intrygach. Futurystyczne konflikty – Jeśli interesują Cię futurystyczne wizje wojny, Advanced Warfare, Black Ops III oraz Infinite Warfare to tytuły, które przeniosą Cię w światy zaawansowanej technologii i odległej przyszłości.

– Jeśli interesują Cię futurystyczne wizje wojny, Advanced Warfare, Black Ops III oraz Infinite Warfare to tytuły, które przeniosą Cię w światy zaawansowanej technologii i odległej przyszłości. Zimna wojna i okresy historyczne – Seria Black Ops oraz Call of Duty: World at War oferują bogate fabuły osadzone w realiach zimnej wojny oraz II wojny światowej. Te gry skupiają się na szpiegostwie, tajemnicach oraz historycznych konfliktach, które ukształtowały współczesny świat.

– Seria Black Ops oraz Call of Duty: World at War oferują bogate fabuły osadzone w realiach zimnej wojny oraz II wojny światowej. Te gry skupiają się na szpiegostwie, tajemnicach oraz historycznych konfliktach, które ukształtowały współczesny świat. II wojna światowa – Dla miłośników historii, powrót do klasycznych tytułów jak Call of Duty, Call of Duty 2, World at War, WWII oraz Vanguard będzie satysfakcjonującym doświadczeniem. Te gry oferują szczegółowe odwzorowanie kluczowych momentów z największego konfliktu zbrojnego XX wieku.

Wybór kolejności, w jakiej grać w „Call of Duty”, zależy w dużej mierze od indywidualnych preferencji gracza. Można podążać klasycznym tropem chronologii wydania, śledząc ewolucję serii, lub zdecydować się na linię fabularną, która pozwala głębiej zrozumieć konkretne wątki i rozwój postaci. Innym podejściem jest granie według ulubionych tematów – od historii po futurystyczne wizje konfliktów. Niezależnie od wyboru, każda z tych ścieżek oferuje wyjątkowe doświadczenia, które sprawiają, że „Call of Duty” pozostaje jedną z najbardziej angażujących serii w świecie gier.