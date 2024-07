Koniec taniego grania. Ulubiony abonament Polaków drożeje

Niemal rok po zmianach w cennikach abonamentów Xbox Game Pass, Microsoft znów w nich miesza. Do oferty wkrótce dołączy jeszcze jeden plan, który z pewnością nie przypadnie do gustu osobom czekającym na zagranie w hity w dniu ich premiery.

Jak informuje firma Microsoftu, już od dziś, 10 lipca 2024 r., zaczną obowiązywać następujące aktualizacje subskrypcji Xbox Game Pass:

Zmiany cen zaczną obowiązywać dla nowych członków dla subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core i PC Game Pass.

Subskrypcja Game Pass na konsolę nie będą już dostępne dla nowych członków.

Użytkownicy, którzy mają już subskrypcję Game Pass na konsolę i mają włączone automatyczne odnawianie płatności, będą mogli nadal korzystać z członkostwa.

Co więcej, Microsoft zapowiada wprowadzenie nowego planu o nazwie Xbox Game Pass Standard, który zostanie udostępniony graczom za kilka miesięcy:

Subskrypcja Xbox Game Pass Standard udostępnia setki wysokiej jakości gier do grania na konsoli. Oferuje również wszystkie korzyści subskrypcji Game Pass Core, takie jak tryb internetowej gry wieloosobowej na konsoli oraz wybrane oferty i rabaty dla członków, w tym do 50% zniżki na wybrane gry.

– problem w tym, że abonament ten nie będzie oferował gier premierowych, tak jak ma to miejsce w przypadku Xbox Game Pass PC, Xbox Game Pass na konsolę, czy Xbox Game Pass Ultimate. Nie wiemy też ile będzie kosztować – można jednak podejrzewać, że przyjdzie zapłacić za niego tyle, ile obecnie kosztuje Xbox Game Pass Ultimate, czyli 62,99 zł. Sprawdziły się więc moje przypuszczenia, że Microsoft zdecyduje się na modyfikację oferty Xbox Game Pass w taki sposób, że niektórzy gracze zostaną odcięci od premier. Ruch ten rozważany miał być już przy okazji przejęcia Activision Blizzard – studia, które odpowiada za jedne z najgorętszych tytułów, w tym Call of Duty, które w tym roku zawita do Game Passa i pozwoli grać w ramach jednego abonamentu.

Xbox Game Pass z nowym cennikiem. Będzie drożej!

Microsoft wie jednak, że musi na tym zarobić i nie dziwi mnie kompletnie zmiana cennika. Szkoda tylko, że jak zwykle pokrzywdzeni jesteśmy my – mieszkający w Polsce. Bo o ile podwyżki w strefie euro na poziomie 3 euro nie są specjalnie dotkliwe, tak w przypadku naszej waluty mamy do czynienia z dość dużą zmianą w stosunku do tego, co jeszcze trzeba było zapłacić wczoraj. Xbox Game Pass Ultimate w Polsce kosztuje jeszcze 62,99 zł miesięcznie. Po zmianach w cenniku, które mają nastąpić jeszcze dzisiaj, cena ta wzrośnie do poziomu 73,99 zł. To spora różnica, którą z pewnością odczują gracze. Zmianie ulegnie także cena abonamentu Xbox Game Pass PC. Wraz z dzisiejszą zmianą cennika, dostęp do gier na PC w ramach tego planu kosztować będzie 47,99 zł miesięcznie. Na ten moment cena Xbox Game Pass Core nie ulega zmianie.

Zmiany w Xbox Game Pass. Nowy cennik, nowy abonament

Zmiany w cenniku dotkną wszystkich, także obecnych posiadaczy abonamentu. Począwszy od 12 września 2024 r. cena opłat cyklicznych zmieni się dla istniejących członków. Warto też zaznaczyć, że Game Pass na konsolę kosztujący jeszcze 42,99 zł miesięcznie, od dziś nie będzie dostępny do kupienia dla nowych członków. Osoby, które mają aktywny plan Game Pass na konsolę i mają włączone automatyczne jego odnawianie, będą mogli nadal korzystać z członkostwa – do czasu wyłączenia cyklicznej płatności. Microsoft zdecydował się również ukrócić proceder kumulacji czasu trwania abonamentu Xbox Game Pass. Chodzi o sytuację, w której można było kupować i doładowywać subskrypcję w niższej cenie nawet na 36 miesięcy. To zmieni się od września. Od 18 września 2024 r. maksymalny limit wydłużenia subskrypcji Game Pass na konsolę będzie wynosić 13 miesięcy. Więc jeśli myślicie nad tanim Game Passem to macie jeszcze kilka tygodni, by to zrobić.