Microsoft z niespodzianka dla graczy. Kto nie grał, ma szansę nadrobić zaległości

Call of Duty to jedna z tych serii, które każdego roku przyciąga przed ekrany telewizorów i monitorów miliony graczy z całego świata. W tym roku premierę będzie miała gra Call of Duty: Black Ops 6. Zanim jednak w nią zagracie, możecie nadrobić zaległości. Wystarczy abonament Game Pass.

Call of Duty: Modern Warfare III nie przypadło do gustu Kacprowi, który w zeszłym roku tak wypowiadał się o tym tytule:

Call of Duty: Modern Warfare III to dodatek do zeszłorocznej edycji. Średni dodatek, bo kopiuje wszystko — bronie, mapy i assety, a jedyną faktyczną „nowością” jest kampania, o której wolałbym już zapomnieć, a także powrót trybu Zombies. Do zabawy w multiplayerze wystarczy Wam zeszłoroczna odsłona czy nawet darmowe Warzone, a kampania dostępna w MW3 (2023) nie jest warta 50 zł, a co dopiero 350 zł.

Nie chcecie kupować tej odsłony, by przekonać się samemu, jak jest w rzeczywistości? Nie ma problemu. Microsoft ogłosił właśnie, że w ramach aktualizacji biblioteki Xbox Game Pass, Call of Duty: Modern Warfare III dołącza do gier dostępnych w połowie lipca – wraz z Magical Delicacy, Flock oraz premierowym Flintlock: The Siege of Dawn. I to w pełnym wydaniu, gdzie możecie sprawdzić kampanię dla pojedynczego gracza, rozbudowany multiplayer z kilkudziesięcioma mapami oraz tryb zombie. Gra będzie dostępna jeszcze dziś w ramach abonamentów Game Pass na konsolę (dla dotychczasowych subskrybentów) , PC Game Pass oraz Game Pass Ultimate. Warto przy okazji przypomnieć, że Microsoft znów namieszał w ofertach i podniósł ceny niektórych planów.

Call of Duty: Modern Warfare III w Game Passie to gratka dla tych, którzy z tą serią wcześniej się nie zapoznali lub zwyczajnie ominęli tę część. To także doskonały moment na sprawdzenie zabawy multipalyer przed zbliżającymi się wielkimi krokami testami beta najnowszej odsłony CoD. Pierwsza beta Call of Duty: Black Ops 6 odbędzie się jeszcze w te wakacje. W dniach 30.08-4.09 serwery otwarte zostaną dla graczy, którzy zamówili grę w przedsprzedaży na wszystkich platformach (konsole i PC), a także subskrybentów Game Pass. A to oznacza zmianę w dotychczasowym dostępie do testów.

Call of Duty zadomowiło się na konsolach Xbox. To najlepsza platforma do strzelanek?

Beta Black Ops 6 będzie dostępna na wszystkich platformach w tym samym czasie. Otwarta beta, która zaplanowana jest między 6 a 9 września skierowana będzie do wszystkich graczy chętnych sprawdzić rozgrywkę multiplayer – bez względu na to, czy złożyli wcześniej zamówienie, czy nie. Dodatkowo, w ramach testów beta, ci, którzy zakupili w przedsprzedaży najnowsze Call of Duty w wersji "Edycja Skarbca", będą mogli sprawdzić dodatkowych operatorów.

Premiera Call of Duty: Black Ops 6 zapowiedziana jest na 25 października tego roku! Gra będzie dostępna zarówno na poprzednią jak i obecną generację konsol. W najnowszą odsłonę serii będzie można zagrać na:

W sprzedaży będzie kilka edycji gry. Od podstawowej, przez Międzygeneracyjną pozwalającą na granie zarówno na poprzedniej, jak i obecnej generacji, po tzw. Edycję Skarbca. Ta wersja, dostępna za 470 zł, zawierać będzie: