Netflix za 10 złotych? To możliwe! Jak to zrobić?

Ile trzeba zapłacić, by mieć dostęp do Netflixa. Jeżeli tylko mamy sprzyjające warunki, możemy mieć subskrypcje za niecałe 10 złotych miesięcznie.

Netflix to jedna z najpopularniejszych usług streamingowych na świecie, która może pochwalić się setkami milionów subskrypcji na całym świecie. Jednocześnie - ze względu na to, że dziś tych usług subskrypcyjnych jest wręcz zatrzęsienie, płacenie pełnej kwoty za wszystkie z nich może znacznie uszczuplić nasz portfel. Dziś na rynku VOD obok Netflixa mamy przecież też chociażby Disney+, HBO Max czy Amazon Prime, SkyShowtime czy Apple TV+.

Wychodzi więc z tego całkiem pokaźna suma, a jeżeli chodzi o ceny takich usług, to w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia raczej z obniżkami niż podwyżkami cen abonamentów. To również jest nie w smak konsumentom, którzy rozglądają się za sposobami, w jaki można mieć Netflixa taniej. Niestety, nowe regulacje na platformie bardzo mocno odbiły się na kwestiach udostępniania kont innym.

Współdzielenie konta na Netflixie było kiedyś standardem, jednak teraz platforma zaczęła skracać ten proceder, chcąc by każdy miał swoje własne konto na Netflixie. To jednak nie znaczy, że takie udostępnienie nie jest możliwe.

Ile kosztuje udostępnienie konta na Netflixie?

Wielu użytkowników myśli, że dziś Netflix zabronił udostępniania kont osobom spoza jednego gospodarstwa domowego. I firma prawdopodobnie chce, żeby użytkownicy tak myśleli. Jednak takie udostępnianie wciąż jest możliwe i co więcej - w niektórych przypadkach jest nawet opłacalne.

Chodzi tu o to, że udostępnianie dodatkowego konta użytkownikowi spoza strefy domowej wiąże się z dodatkową opłatą dla posiadacza głównego konta - ta wynosi dokładnie 9,99 zł dodawanego do miesięcznego abonamentu. Jednak jeżeli porównamy sobie to z kosztami najtańszego nawet pakietu Netflixa (kosztującego 29 zł/msc) widzimy, że wciąż jest to opłacalna opcja.

Pakiet podstawowy bowiem to rozdzielczość wyłącznie 720p, co na dużych telewizorach wygląda po prostu słabo. Dlatego duża część osób decyduje się z tego względu na pakiet Standard. Ten natomiast pozwala oglądać filmy i seriale na dwóch urządzeniach i dodać do swojego konta użytkownika spoza gospodarstwa domowego. Jeżeli więc tylko mamy znajomego/znajomą, który/a posiada taki plan, możemy zaoferować mu/jej podzielenie się tym kontem i pokrycie kosztów współdzielenia. Dla niego/niej nie będzie to więc żadna zmiana, a my zyskamy Netflixa w jakości Full HD za 10 złotych miesięcznie.

Jeżeli chcemy udostępnić komuś konto Netflix, w takim wypadku niezbędne jest podanie imienia i nazwiska tej osoby, a także - jej adresu e-mail. Taka osoba dostaje następnie zaproszenie, gdzie musi określić, na jakim urządzeniu będzie głównie oglądała treści oraz ustalić login i hasło. Warto tu podkreślić, że właściciel głównego konta nie będzie miał wglądu m.in. w historię oglądania osoby, którą zaprosił.

