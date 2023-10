Nowe funkcje i jeszcze więcej poprawek. iOS 17.1 już dostępny!

iOS 17 zadebiutował na rynku 18 września tego roku, wraz z premierą iPhone'a 15. System nie przynosi żadnej rewolucji i skupia się przede wszystkim na usprawnieniu aplikacji do komunikacji, ułatwieniu udostępniania plików przez AirDrop i inteligentniejszemu wprowadzaniu tekstu. Do tego dochodzą nowe możliwości, takie jak funkcja Stan gotowości, usprawnione działanie strumieniowania treści multimedialnych przez AirPlay oraz szereg usprawnień najpopularniejszych wbudowanych aplikacji - Map, przeglądarki Safari, Dom, Zdjęcia i inne. Teraz, kilka tygodni po testach beta, przyszła pora na iOS 17.1, który wprowadza szereg poprawek, choć brakuje w nim wszystkich obiecywanych funkcji - jak np. apki Dziennik. Co więc pojawiło się w ramach tej aktualizacji?

iOS 17.1. Co nowego?

AirDrop

Transfery AirDrop są kontynuowane przez Internet w przypadku utraty zasięgu AirDrop.

Tryb czuwania

Nowe opcje pozwalają sterować wyłączaniem wyświetlacza (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max).

Muzyka

Ulubione obejmują teraz utwory, albumy i playlisty; dedykowany filtr pozwala wyświetlać ulubione w bibliotece.

Nowy zbiór okładek albumów zmienia kolory, aby dopasowywać się do muzyki z Twojej playlisty.

Na dole każdej playlisty wyświetlane są sugestie utworów, dzięki którym możesz łatwo dodawać muzykę pasującą do atmosfery danej playlisty.

iOS 17 to także cały zestaw poprawek i udoskonaleń systemu, które nie znalazły się w poprzedniej wersji systemu:

Nowa opcja pozwala wybierać album, którego zdjęcia będą mieszane i wyświetlane na ekranie blokady.

Klucze do domu obsługują zamki Matter.

Synchronizowanie ustawień funkcji Czas przed ekranem między urządzeniami jest bardziej niezawodne.

Rozwiązano problem, który mógł powodować zerowanie ustawienia prywatności Ważne miejsca podczas przekazywania Apple Watch lub łączenia go w parę po raz pierwszy.

Rozwiązano problem, przez który ekran rozmowy przychodzącej wyświetlany podczas innej rozmowy mógł nie wyświetlać nazwy osoby dzwoniącej.

Rozwiązano problem, przez który własne i kupione dzwonki mogły nie być dostępne na ekranie wyboru dźwięku wiadomości.

Usunięto problem, który mógł pogarszać czas reakcji klawiatury.

Zoptymalizowano funkcję wykrywania wypadków (wszystkie modele iPhone’a 14 i iPhone’a 15).

Usunięto problem, który mógł powodować retencję obrazu na wyświetlaczu.

To nie jedyna premiera dzisiejszego wieczora. Apple udostępniło także aktualizacje iPadOS 17.1, macOS Sonoma 14.1, tvOS 17.1 oraz watchOS 10.1. Z tego zestawienia najciekawsza jest ta ostatnia. Wprowadza ona funkcję dwukrotnego stuknięcia palcami dla zegarków Apple Watch Series 9. Wystarczy dwa razy stuknąć o siebie kciukiem i palcem wskazującym, żeby na przykład odebrać połączenie, otworzyć powiadomienie albo odtworzyć i wstrzymać muzykę.