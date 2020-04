W całym 2019 roku nie było miesiąca, by liczba przenosin numerów pomiędzy operatorami spadła poniżej 120 tysięcy. Najmniej numerów przeniesiono w czerwcu – 123 tysiące, a średnia za cały rok wyniosła około 141 tysięcy miesięcznie.

Raport UKE za I kwartał 2020 roku pokazuje, iż łącznie przeniesiono w tym czasie 378 022 numerów, w tym w styczniu 136 816, w lutym 130 749, a w marcu już tylko 110 457 numerów.

Przenoszenie numerów w I kwartale 2020 roku – „Wielka czwórka”

Zanim przejdziemy do najnowszego raportu UKE za miniony kwartał, zerknijmy jeszcze na podsumowanie 2019 roku. W zasadzie wszyscy operatorzy infrastrukturalni zakończyli na minusowym bilansie 2019 rok, co oznacza, że więcej numerów oddali konkurencji niż odebrali. Wyjątkiem był tu Plus, który poprzedni rok zakończył z bilansem 107756 numerów na plusie.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2019 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 427930 368635 -59295 Play 526673 332660 -194013 Plus 273327 381083 107756 T-Mobile 305250 283425 -21825

2020 rok rozpoczyna się podobnie, zwycięzca 2019 roku Plus przyjął 92316 numery, a oddał 71664, co dało mu 20652 numerów na plusie, nieśmiało dołącza do naszego zielonego operatora Orange, który w ostatecznym bilansie zyskał 9469 numery.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w I kwartale 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 89622 99091 9469 Play 133878 66381 -67497 Plus 71664 92316 20652 T-Mobile 66970 57887 -9083



Z kolei T-Mobile podobną liczbę 9083 numerów miał na minusie, a Play pobił swój rekord z IV kwartału 2019 roku, kiedy to stracił 65004 numerów, bo I kwartał tego roku zakończył na minusie z 67497 numerami.

Przenoszenie numerów w I kwartale 2020 roku – operatorzy wirtualni

Podobnie, jak w przypadku operatorów infrastrukturalnych, zerknijmy jak w minionym roku radzili sobie operatorzy wirtualni w 2019 roku.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2019 roku/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 27901 28827 926 Multimedia Polska S.A. 399 12567 12168 INEA 198 6795 6597 Vectra S.A. 275 12826 12551 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 3140 12721 9581 VikingCo Poland Sp. z o. o. 2654 9176 6522 Netia S.A 72182 37005 -35177 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 25094 70134 45040 Razem Netia 9863 Lycamobile 4451 2074 -2377 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 1594 14482 12888 OTVARTA Sp. z o.o. 297 8119 7822 PREMIUM MOBILE S.A. 16164 77902 61738



Niekwestionowanym liderem w przenoszeniu numerów w całym 2019 roku był operator Premium Mobile, który zyskał 61738 numerów, nieźle radziła sobie też Vectra, Multimedia czy nc+ mobile, którzy to zakończyli miniony rok z około 12 tys. numerów na plusie.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w I kwartale 2020 roku/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 5583 5671 88 Multimedia Polska S.A. 100 3321 3221 INEA 96 1306 1210 Vectra S.A. 106 4377 4271 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 860 4087 3227 VikingCo Poland Sp. z o. o. 676 2479 1803 Netia S.A 797 3685 2888 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 187 670 483 Razem Netia 3371 Lycamobile 869 617 -252 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 575 3913 3338 OTVARTA Sp. z o.o. 222 3917 3695 PREMIUM MOBILE S.A. 4976 22302 17326



I kwartał 2020 roku pokazuje, że Premium Mobile nie zamierza zwalniać i jak w poprzednich kwartał zakończył go z ponad 20 tys. numerów na plusie. Reszta operatorów również nie może narzekać, choć z mniejszymi, ale jednak zyskami weszły w kolejny kwartał. Wyjątek stanowi tu tylko Lycamobile, który to jak w zeszłym roku, cały czas jest na minusie.

Źródło: UKE.