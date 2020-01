Przenoszenie numerów w 2019 roku – operatorzy infrastrukturalni

Na początek zerknijmy, jak to wyglądało w 2019 roku w przypadku „wielkiej czwórki”, czyli Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2019 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 427930 368635 -59295 Play 526673 332660 -194013 Plus 273327 381083 107756 T-Mobile 305250 283425 -21825

Najwięcej numerów oddał konkurencji Play i Orange – odpowiednio ponad 0,52 mln i 0,42 mln. 100 tysięcy mniej oddał T-Mobile, a najmniejsze straty na tym polu odnotował Plus – 0,27 mln.

Po drugiej stronie bieguna, czyli po stronie przyjęć numerów od konkurencji, wygrywa Plus, który przyjął 0,38 mln numerów, na drugim miejscu mamy Orange z przejęciem 0,36 mln, dalej Play – 0,33 mln i na ostatnim miejscu T-Mobile z 0,28 mln numerów.

Jednak najistotniejszy jest tu bilans, w którym najkorzystniej wypadł Plus, który skończył 2019 rok na dużym plusie, bo ponad 100 tysięcy numerów. Mniej powodów do zadowolenia miał Play, który musiał pogodzić się ze stratą aż 200 tysięcy numerów. O połowę mniejsze starty zanotował Orange, a T-Mobile pożegnał się z 20 tysiącami numerów.

Jak skomentował to niekwestionowany zwycięzca minionego roku?

Rok 2019 należał do Plusa! Według raportu za ostatni kwartał opublikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Plus po raz kolejny odnotował najlepsze wyniki przenoszenia numerów. W całym roku Plus pozyskał najwięcej klientów spośród wszystkich sieci mobilnych i jako jedyny z dużych operatorów komórkowych zanotował dodatni bilans.

Przenoszenie numerów w 2019 roku – operatorzy wirtualni

W przypadku operatorów wirtualnych zwycięzcą został operator Premium Mobile, co ciekawe powiązany kapitałowo z Cyfrowym Polsatem, który w zasadzie nie miał konkurencji w minionym roku – łącznie przyjęli od konkurencji prawie 78 tysięcy numerów, oddając tylko 16 tysięcy, co dało im roczny bilans na poziomie 60 tysięcy numerów na plusie. Wprawdzie dobrze wyglądają tu też wyniki Netii, ale to w większości ruchy wewnątrz operatorskie po przejęciu Dialogu.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2019 roku/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 27901 6376 -21525 Multimedia Polska S.A. 399 12567 12168 INEA 198 6795 6597 Vectra S.A. 275 12826 12551 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 3140 12721 9581 VikingCo Poland Sp. z o. o. 2654 9176 6522 Netia S.A 72182 37005 -35177 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 25094 70134 45040 Razem Netia 9863 Lycamobile 4451 2074 -2377 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 1594 14482 12888 OTVARTA Sp. z o.o. 297 8119 7822 PREMIUM MOBILE S.A. 16164 77902 61738

Większość operatorów wirtualnych zakończyła rok na plusie, ze stratami natomiast musieli się pogodzić tylko dwaj operatorzy: Virgin Mobile – ponad 20 tysięcy na minusie oraz Lycamobile – ponad dwa tysiące numerów na minusie.

Źródło: UKE.