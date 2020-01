Zanim prześledzimy konkretne dane na temat przenoszenia numerów, zerknijmy jak to wyglądało w IV kwartale 2019 roku w liczbach ogólnych. Otóż, w ostatnim kwartale 2019 roku przeniesiono łącznie ponad 400 tysięcy numerów, najwięcej w grudniu (pewnie klienci korzystali ze świątecznych ofert naszych operatorów) – prawie 150 tysięcy, a w październiku i listopadzie po około 130 tysięcy numerów.

W rozbiciu na tygodnie, największą aktywność przy przenoszeniu numerów odnotowano w pierwszym tygodniu października – ponad 40 tysięcy numerów oraz w drugim tygodniu listopada – ponad 35 tysięcy numerów i trzecim oraz czwartym tygodniu grudnia po 33 tysiące numerów.

Przenoszenie numerów w IV kwartale 2019 roku

Przechodzimy już do konkretnych danych, najpierw zobaczmy jak to wyglądało w przypadku operatorów infrastrukturalnych – Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami III kwartał 2019 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 114170 96089 -18081 Play 137121 72117 -65004 Plus 67677 101819 34142 T-Mobile 73822 65763 -8059

Czwarty kwartał z rzędu na plusie i to sporym jest nasz operator Plus, który oddał 67 677 numerów, ale przyjął od konkurencji aż 101 819, co dało bilans na poziomie 34 142 na plusie, podobnie jak w III kwartale 2019 roku. Jeśli chodzi o bilans na drugim miejscu mamy T-Mobile, który zakończył IV kwartał z bilansem 8 059 na minusie, dalej mamy Orange – 18 081 na minusie i stawkę zamyka Play z aż 65 004 numerami na minusie.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami III kwartał 2019 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 102332 88049 -14283 Play 136374 73390 -62984 Plus 61402 101240 39838 T-Mobile 71779 63699 -8080

Dla porównania i oceny sytuacji, zobaczcie jak to wyglądało w III kwartale 2019 roku – niemal identyczne liczby, jeśli chodzi o bilans u każdego z operatorów. To nie może być przypadek, to już jest trend, w którym najkorzystniej wypada Plus.

IV kwartał 2019/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 5778 6376 598 Multimedia Polska S.A. 101 3507 3406 INEA 59 2033 1974 Vectra S.A. 102 4250 4148 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 939 4499 3560 VikingCo Poland Sp. z o. o. 708 2455 1747 Netia S.A 2073 3837 1764 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 929 1650 721 Razem Netia 2485 Lycamobile 1057 595 -462 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 600 4463 3863 OTVARTA Sp. z o.o. 154 3388 3234 PREMIUM MOBILE S.A. 4416 20756 16340

W przypadku operatorów infrastrukturalnych, niemal wszyscy najwięksi operatorzy zakończyli IV kwartał 2019 roku na plusie z wyjątkiem Lycamobile, który jako jedyny miał bilans ujemny. Zwycięzcą tradycyjnie został Premium Mobile, który podobnie jak Plus od wielu kwartałów notuje kilkanaście tysięcy numerów na plusie, w IV kwartale przyjął 20 756 numerów, a oddał konkurencji jedynie 4 416 numerów. Również dla porównania na koniec zerknijcie jeszcze, jak to wyglądało w III kwartale 2019 roku.

III kwartał 2019/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 7207 7011 -196 Multimedia Polska S.A. 102 3102 3000 INEA 65 1821 1756 Vectra S.A. 69 3911 3842 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 730 3751 3021 VikingCo Poland Sp. z o. o. 807 2462 1655 Netia S.A 4884 5207 323 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 1862 4315 2453 Razem Netia 2776 Lycamobile 1427 530 -897 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 488 3040 2552 OTVARTA Sp. z o.o. 76 2333 2257 PREMIUM MOBILE S.A. 5086 18688 13602

Z kolei poprzednie kwartały, możecie sprawdzić w naszym podsumowaniu z października 2019 roku – Nowy raport UKE już dostępny – Play na minusie ponad 60 tys. kart SIM, Plus na plusie prawie 40 tys.