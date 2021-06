Przeniesienie numeru – oto wszystko co musisz wiedzieć nim rozpoczniesz procedurę!

Przeniesienie numeru – podstawowe informacje

W ubiegłym roku, najpopularniejszym operatorem – z najlepszym bilansem przy przenoszeniu numerów był Plus, do którego przeniesiono 329 796 numerów. Z kolei oddał on konkurencji 256 883 numerów, co pozwoliło osiągnąć dodatni bilans 72 913 kart SIM.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 314878 361403 46525 Play 504256 255331 -248925 Plus 256883 329796 72913 T-Mobile 259541 220732 -38809

Na drugim biegunie zdecydowanie najgorzej radził sobie w tym względzie Play, który zakończył miniony rok na minusie 248 925 numerów.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2021 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 89642 120412 30770 Play 129230 76278 -52952 Plus 95741 77272 -18469 T-Mobile 69817 66983 -2834

W pierwszym kwartale tego roku sytuacja nieco się odmieniła. Najchętniej wybieranym operatorem do przenoszenia numerów był Orange, który mógł pochwalić się dodatnim bilansem na poziomie 30 770 numerów. Najgorzej nadal radzi sobie Play z minusowym bilansem 52 952 numerów.

Co trzeba wiedzieć o przeniesieniu numerów do innego operatora? Przede wszystkim to, iż proces ten wygląda tak samo u każdego z nich, bo wynika z odgórnych i narzuconych przepisów Prawa Telekomunikacyjnego. Pozostaje Wam więc tylko wybór konkretnego z nich, z najlepszą na ten moment ofertą i rozpoczęcie tego procesu na trzy sposoby:

poprzez wypełnienie formularza przeniesienia numeru na stronie operatora

telefonicznie przez BOK

osobiście w salonie operatora

Warto przy tym wiedzieć, iż cały proces przeniesienia numeru bierze już na siebie operator. A więc sam składa taką dyspozycję u naszego operatora i w wybranym przez nas terminie aktywuje usługi już pod swoimi skrzydłami.

No właśnie, ile takie przeniesienie trwa? Otóż to również leży w gestii klienta i podobnie mamy do wyboru tu trzy opcje:

możemy zlecić przeniesienie numeru na koniec umowy z naszym obecnym operatorem (podajemy tu dokładną datę)

jeśli obowiązuje nas już umowa bezterminowa, zlecenie ustawiamy na koniec okresu wypowiedzenia (najczęściej jest to jeden miesiąc)

możemy tu też wybrać dowolny termin, niezależnie od obowiązującej umowy (w tym przypadku musimy się liczyć z dodatkową opłatą wynikającą z niezachowania okresu wypowiedzenia)

Jak ten proces wygląda, jeśli zdecydujemy się na przeniesienie numeru przez stronę internetową operatora? U każdego z operatorów wyglada to podobnie. Na stronie oferty abonamentowej wybranego operatora zaznaczamy opcję przeniesienia numeru, wybieramy najbardziej odpowiedni dla siebie plan z urządzeniem lub bez i dodajemy go do koszyka. Przy finalizacji naszego zamówienia podajemy nasz numer telefony, który chcemy przenieść i po jego potwierdzeniu kodem z SMS-a rozpoczynamy wypełnianie formularza przeniesienia numeru.

Przeniesienie numeru do Orange – jak się za to zabrać?