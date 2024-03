The Sims 5 wygląda jak nieśmieszny żart. Fani są wściekli

The Sims 5 nadchodzi! Ukochana seria graczy doczeka się kontynuacji

Maxis ogłosiło w 2022 roku, że The Sims 4 doczeka się kontynuacji, co dla wielu graczy było wymarzoną informacją — możliwe, że nawet na miarę zapowiedzi Grand Theft Auto VI. Projekt o nazwie kodowej „Project Rene” przynosi ze sobą obietnicę znaczących zmian. Nowa gra ma dostarczyć jeszcze większej ilości rozrywki w jeszcze bardziej rozbudowanej formie. Jestem przekonany, że fani, którzy poświęcili dziesiątki godzin na projektowanie swoich rodzin i urządzanie domów w czwartej części, w „piątce” spędzą tych godzin dwa razy tyle.

Jak już kiedyś informowałem, celem Project Rene jest doskonalenie najlepszych cech serii poprzez podkreślenie kreatywnej warstwy gry. W jednym z prezentowanych materiałów wideo zobaczyliśmy, że gracze będą mieli możliwość projektowania mebli krok po kroku, oferując pełną kontrolę nad kolorami, wzorami i kształtami. Dodatkowo, twórcy ogłosili, że The Sims 5 będzie oferować tryb gry zarówno dla pojedynczego gracza, jak i tryb wieloosobowy, dostępny na „wszystkich obsługiwanych urządzeniach”, w tym także na urządzeniach mobilnych. Oznacza to, że piąta część Simsów będzie dostępna również na smartfonach i tabletach.

The Sims 5 wyciekło — ale gracze nie chcieli widzieć czegoś takiego

Niedawno donosiłem, że wczesna wersja Project Rene — właśnie z listopada 2022 roku — wyciekła z serwerów Maxis i znalazła się w posiadaniu, nazwijmy to, nieupoważnionych osób. Poinformował o tym użytkownik Reddita o pseudonimie Gtornnet na kanale r/GamingLeaksAndRumours. Na tamten moment nie dało się włączyć tej gry, z tego względu, że całość była chroniona systemem Denuvo. Teraz wyciekły nowe informacje, w tym screen z gry, który wzbudził mocno mieszane uczucia u fanów serii.

Użytkownik o pseudonimie Sincerely-A na kanale r/thesims opublikował screen z Project Rene, który prezentuje całkowicie nową grafikę dla serii, która jest bardzo… kreskówkowa. Całość wygląda jak animacja dla dzieci i przypomina dużo mniej realistyczny styl, niż poprzednie odsłony, co jest ogromną zmianą w całej serii — i jak widać po pierwszych reakcjach, nie do końca tego oczekiwali gracze. Niektórzy twierdzą, że to wygląda jak mobilna wersja gry, chociaż do tej pory Maxis nie dawało żadnych przesłanek dotyczących tego, że grafika między „dużymi” a mobilnymi platformami miała się różnić. Jest więc to raczej nietrafiona teoria, co jeszcze bardziej martwi graczy.

Źródło: Reddit u/Sincerely-A, r/thesims

A co Wy o tym sądzicie? Niestety, na ten moment nie ma konkretnej daty premiery The Sims 5. Maxis, studio odpowiedzialne za grę, zaangażowało jednak społeczność graczy w proces tworzenia, dając nadzieję na aktywny udział w jej rozwoju. Pomimo braku konkretów, atmosfera oczekiwania wśród fanów gwałtownie rośnie, a każda nowa informacja na temat Projektu Rene wywołuje falę dyskusji i spekulacji. Jeśli chcecie poznać więcej informacji na temat The Sims 5, zajrzyjcie do tekstu Co już wiemy o The Sims 5 – Data premiery, przecieki i plotki. Tam zebraliśmy wszystkie tematy, które do tej pory wyszły na światło dzienne.

