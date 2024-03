Tani internet mobilny z dużym transferem i bez umowy. Lista ofert

Oferty na internet mobilny do routera WiFi, czyli do domowego użytku dla osób bez dostępu do internetu stacjonarnego, zaczynają się teraz od 60 zł w górę, za limit od 200 GB do braku limitów. Są jednak jeszcze perełki, dzięki którym zmieścicie się jeszcze w 50 zł za 200 GB i co ważne, bez umowy w oczekiwaniu na podłączenie do światłowodów.

Czy limit 200 GB to dużo na dostęp do internetu mobilnego w domu? Odpowiem tak - to zależy. 200 GB to ledwie parę aktualizacji do niejednej gry na Playstation, ale do codziennego użytku, nawet przy kilku oglądanych filmach czy serialach w tygodniu, powinno w zupełności wystarczyć na cały miesiąc.

Często wydaje się nam, że takie 200 GB to już zbyt mało w tych czasach i szukamy w to miejsce dużo droższych ofert z brakiem limitów, ale jeszcze w zeszłym roku zapytaliśmy T-Mobile, ile tak naprawdę klienci zużywają tego transferu, korzystając z nielimitowanych pakietów. Okazało się, iż zaledwie 1% klientów taryf nielimitowanych przekracza granicę 300 GB miesięcznie - Tylko u nas! Jak klienci wykorzystują nielimitowany internet mobilny w T-Mobile.

Myślę więc, że 200 GB dla większości osób będzie wystarczające zwłaszcza, że mówimy tu o tymczasowym rozwiązaniu. W tytule uprościłem oferty do tych bez umowy, ale pojawią się tu też opcje na umowę, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Więc w przypadku podłączenia do internetu stacjonarnego, zdążycie ją wypowiedzieć bez podwajania opłat.

Internet mobilny w zasięgu sieci Orange

Nju Mobile

Pierwszym z brzegu przykładem takiej oferty z miesięcznym okresem wypowiedzenia jest nju mobile, ale z jednym zastrzeżeniem - na limit 200 GB transferu danych w miesiącu musicie tu poczekać pół roku. Za to już po roku będzie to 250 GB, a po dwóch latach 300 GB.



Wszystko za 29 zł miesięcznie. To też dobra opcja dla osób, które sporadycznie potrzebuję karty SIM z internetem do mobilnego routera WiFi, bo po 3 miesiącach stażu nie trzeba tu płacić za internet jeśli w danym miesiącu nie korzystamy z niego (przez pierwsze 3 miesiące opłata wynosi 9 zł).

Internet mobilny w zasięgu sieci Play

Virgin Mobile

Virgin Mobile to też umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Tutaj od razu dostajemy limit 250 GB transferu danych, w cenie 50 zł miesięcznie.



Internet na kartę w Play

Dużo korzystniej jednak wychodzi to teraz w ofercie na internet mobilny na kartę w Play. Jeśli aktywujecie ten pakiet w aplikacji Play24, co miesiąc dostaniecie 200 GB transferu danych za 50 zł miesięcznie.



Internet mobilny w zasięgu sieci Plus

Fonia Mobile

Do tego, co miesiąc przez najbliższy rok dodatkowo 400 GB miesięcznie, łącznie więc zapłacicie 50 zł za 600 GB w miesiącu.

W zasięgu sieci Plus, również mamy dwie opcje na internet mobilny 200 GB za 50 zł. Fonia, to stosunkowo nowy operator wirtualny, który początkowo oferował bezpłatne pakiety głosowe, teraz przeszedł na płatne i dodatkowo udostępnił dedykowane pakiety na internet mobilny.



Premium Mobile

W Premium Mobile podobnie mamy dostępny pakiet z limitem 200 GB za 49,90 zł miesięcznie.



Internet mobilny w zasięgu sieci T-Mobile

Internet na kartę w Heyah

W zasięgu T-Mobile mamy jedną ofertę na internet mobilny z limitem 200 GB za 35 zł, dostępna jest w Heyah na kartę.



Tak więc to druga po Nju Mobile najtańsza opcja na internet mobilny do 50 zł za minimum 200 GB limitu transferu danych.

