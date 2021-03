Jedyne w co gram na PS5 to produkcje z PS4

Zastanawiam się czy brak tytułów na wyłączność dla konsol nowej generacji to tylko i wyłącznie kwestia pandemii COVID-19 i przełożenia premier dużych tytułów. W przeciwieństwie do poprzedniej generacji, nowe PlayStation bez problemu uruchamia gry z PS4 i w wielu przypadkach działają one lepiej niż na tamtym sprzęcie. Fajnie, ale jednocześnie smutno, bo obnaża to nieco zarówno brak umiejętności idealnego zoptymalizowania gry do platformy oraz niedostatki mocy samej konsoli. Początek tej generacji to również masa next-genowych łatek dostosowujących starsze produkcje do nowych sprzętów. Czasem wyglądają i działają lepiej, innym razem dostajemy więcej klatek. Po tym w jaki sposób funkcjonowały na rynku PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X można się było spodziewać takiego scenariusza, ale jestem nieco zaskoczony skalą. Czy raczej ilością łatek względem nowych produkcji.

Na PlayStation 5 nie ma w co grać i jest w co grać

Zastanawiam się jak wyglądałby odbiór PS5 gdyby konsola nie posiadała wstecznej kompatybilności i nie była w stanie uruchamiać gier z PS4. Szczególnie teraz, kiedy część produkcji to tak zwane sieciowe usługi, które mimo premiery kilka lat temu, wciąż działają i są rozwijane. Wyobraźcie sobie, że nagle ucina się możliwość grania w takie Destiny 2, Warzone czy Rainbow Six Siege. A tu – pyk – zanim pojawiły się nextgenowe łatki można było spokojnie grać na PS5 w wersję z PS4. Bo gdyby nie ta opcja, to patrząc na aktualną bibliotekę gier dedykowanych PS5, jak również na nadchodzące produkcje – konsola by tylko stała i się kurzyła. Owszem, coś tam zapowiedziano, ale daty premier nie są specjalnie bliskie i ciągle słyszymy o kolejnych poślizgach.

W takim jednak układzie przesiadka z PS4 na PS5 ma sens, bo niczego nie tracimy, a jedynie zyskujemy. Owszem, część osób podchodzi do tego tematu zdroworozsądkowo i nie chce uczestniczyć w walce o konsole, zostając jednocześnie przy PS4. Ja natomiast po tych kilku miesiącach nie potrafię już grać na poprzedniej generacji. Na PS5 jest ciszej, szybciej i z lepszym padem, a to zmiany, które mocno poprawiły mój komfort grania.