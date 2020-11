Światło nigdy nie wygra z Ciemnością. Recenzja Destiny 2: Poza Światłem

Mam natomiast wrażenie, że zmieniło się trochę jeśli chodzi o aspekt wizualny i gra wygląda nieco lepiej. Coś musi być na rzeczy, bo tym razem trzeba było pobrać całą zawartość, a nie tylko sam dodatek. Przygotowanie do wersji na nowe konsole? Możliwe, ale…

A co z ulepszeniem dla nowych konsol?

Destiny 2 przespało premierę nowych konsol i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jesienna premiera dodatku Poza Światłem było wręcz idealnym momentem żeby wprowadzić wreszcie popularną strzelankę w świat 4K 60 fps – zdecydowano się jednak tego nie zrobić i zmusić graczy, którzy zaopatrzyli się już w nowe sprzęty do „męczarni” w 30 fps. Kompletnie tej decyzji nie rozumiem, a mający się pojawić dopiero w grudniu patch z 60 klatkami animacji na sekundę to srogi poślizg względem płatnego przecież dodatku. Super, że nie trzeba będzie za ulepszenie dopłacać, ale twórcy przegapili moim zdaniem okazję by uatrakcyjnić dodatek Poza Światłem, który sam w sobie nie zachwyca kampanią i – póki – co zawartością.

Destiny 2 jest od dawna na takim poziomie, że wszyscy, którzy od lat siedzą głęboko w tym świecie, niejako za automatu kupią rozszerzenie – ale jednocześnie nie bardzo widzę szanse na to, by Poza Światłem przyciągnęło do gry nowych fanów. To mogło zrobić równoczesne wypuszczenie łatki dla nowych konsol. No cóż, wydawca i producent czasu nie cofną – ja przy okazji Beyond Light wróciłem do gry, ale bardziej ze względu na namowy znajomych niż zawartość dodatku. Widzę w sieci, że rozszerzenie zbiera różne opinie, wielu graczy jest nim rozczarowanych i mówiąc szczerze – po części ich rozumiem.