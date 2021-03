Tylko przez telefon i obowiązkowo z grami. Tak zamawia się PlayStation 5 w RTV EURO AGD

RTV EURO AGD najwyraźniej lubi sprzedaż telefoniczną (kilka miesięcy temu sam zrobiłem tam zakupy przez telefon, by dostać rabat). Po zatelefonowaniu pod podany numer, pracownik poprosił Czytelnika o podanie adresu e-mail — i po potwierdzeniu że faktycznie otrzymał on wiadomość, przedstawiono oferty. Niestety – żadna z nich nie była samą konsolą. Pracownik sieci wymieniał zestawy z trzema grami i subskrypcją PlayStation Plus w różnych konfiguracjach cenowych – wszystkie startowały w okolicach 2900 zł. Gdy zapytał o widniejącą w w sklepie internetowym konsolę z napędem (w końcu zarówno on, jak i setki innych potencjalnych klientów właśnie dlatego dopisało swój adres e-mail do tamtejszej bazy), dowiedział się, że może zaoferować wyłącznie zestawy. Nie był zainteresowany, więc zakończył rozmowę i skontaktował się z nami. Zapytaliśmy zatem przedstawicieli sklepu o co w tym wszystkim chodzi.

PlayStation 5 w RTV EURO AGD. Przedstawiciele sklepu wyjaśniają dlaczego składają oferty telefonicznie i sprzedają wyłącznie zestawy

Skąd pomysł na tak dziwną formę sprzedaży? Zapisy do newslettera, telefony – to praktyki niespotykane u konkurencji.

Dariusz Kuleszko, Dyrektor ds. Handlu Nowe Technologie, RTV EURO AGD:

Ten sposób obsługi wynika z kilku kwestii. Pierwszą z nich jest niedobór PS5 na rynku, który powoduje, że błyskawicznie wyprzedaje się cały dostępny zapas i – co zrozumiałe – nie wszyscy zainteresowani klienci są w stanie je kupić. W ubiegłym roku uruchomiliśmy na naszej stronie możliwość zapisywania się na powiadomienie i teraz klientom, którzy z tego skorzystali oferujemy możliwość kupna konsoli. Dostawy PS5 otrzymujemy w transzach, więc też sukcesywnie kontaktujemy się za pośrednictwem naszego Contact Center z zapisanymi klientami, zgodnie z kolejnością rejestracji. Nasze Contact Center pełni także funkcje sprzedażowe, więc nie jest to proces przygotowany wyłącznie na potrzeby konsol, a nasze standardowe działania.

Staramy się zapewnić jak najlepszą jakość obsługi, a dodatkowo zależy nam na tym, aby konsole dotarły do jak największej liczby graczy, więc – zgodnie z komunikatem na naszej stronie – oferujemy jednej osobie możliwość zakupu jednej konsoli PS5. Wiadomości wysyłamy tylko do takiej grupy osób, którym będziemy w stanie zapewnić w danym momencie dostawę.

Oczywiście w miarę dostępności produktów będziemy też uruchamiać sprzedaż otwartą przez nasz sklep internetowy euro.com.pl. Ale póki produktów jest zdecydowanie za mało, decydujemy się na dystrybucję do klientów, którzy już zapisali się na newsletter i oczekują na informację o możliwości zakupu.

Dlaczego na stronie widnieją wyłącznie „czyste” konsole – bez dodatkowych akcesoriów i gier, a podczas rozmowy telefonicznej oferowana jest wyłącznie możliwość sprzedaży w pakietach?

Na stronie jest jedynie zapowiedź produktu. Gdy sytuacja z dostępnością konsol się unormuje, na co czekamy, będziemy w stanie uruchomić sprzedaż również przez nasz sklep internetowy. Nie podajemy w naszym sklepie informacji o obecnie sprzedawanych zestawach, bo ich dostępność się zmienia, a także ze względu na sam sposób sprzedaży. Informację o zestawach klienci otrzymują w trakcie rozmowy telefonicznej i decydują, czy są zainteresowani zakupem.

Czy mógłby Pan powiedzieć, w jakich pakietach sprzedawane są konsole? Ile kosztują poszczególne konfiguracje? No i – skąd te kroki? To polecenie od dystrybutora czy Wasz wybór?

Działania sprzedażowe związane z PS5 podejmujemy w porozumieniu z dystrybutorem. Każdorazowo dokładamy starań, aby zestawy były atrakcyjne dla naszych klientów, często proponujemy niższe ceny na produkty z zestawu niż obowiązujące w danym momencie. Przykładem może być gra The Last of Us 2, której realny koszt w zestawie wynosił dla klienta 1 zł.

Jak widać – dokładne zawartości i ceny pakietów pozostają owiane tajemnicą. Po otrzymaniu powyższej odpowiedzi, wysłałem ponowną prośbę o doprecyzowanie informacji o tych zestawach i podanie kilku, które oferowane są klientom. Niestety, przedstawiciele firmy nie odpowiedzieli na moje zapytanie – jeżeli się to zmieni, możecie liczyć na aktualizację.

Kiedy można spodziewać się łatwiejszej dostępności konsol bez zestawów – bez zapisów do newsletterów, bez telefonów, po prostu w wolnej sprzedaży / online?

To pytanie raczej do dystrybutora niż do nas. Jeśli konsole będą dostępne w dystrybucji, wówczas będziemy mieli je także w sprzedaży. Na razie nie mamy sygnałów, żeby w najbliższych tygodniach sytuacja uległa zmianie.

Ostatnim z pytań które zadałem przedstawicielom sieci sklepów była kwestia otwierania pudełek. Tłumaczenie Media Expert w tym zakresie już prawdopodobnie znacie, na szczęście tutaj nie ma z tym problemu. Pan Dariusz Kuleszko w odpowiedzi jasno napisał:

Gier nie wkładamy do pudełek z konsolami. Wszystkie elementy zestawu wysyłamy jedną przesyłką kurierską.