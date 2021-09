Vosco EV2 będzie pierwszym polskim autem elektrycznym

Vosco EV2 - to nie będzie "Syrena"

Vosco Automotive to firma, która ma swoją siedzibę i zakład produkcyjny w Kutnie. Spółka zajmuje się różnymi projektami związanymi z elektro mobilnością, ale zasłynęła konceptami samochodów bazujących na polskich kultowych markach, czyli Syrenie i Polonezie. Vosco EV2 to właśnie ewolucja takiego konceptu, który wyglądem nieco nawiązuje do starej "Syrenki", ale to tylko pozory. Tak naprawdę to bardzo nowoczesne auto elektryczne. Wersja produkcyjna zostanie oficjalnie pokazana w październiku, po czym trafi do małoseryjnej produkcji. Nie wiadomo ile samochodów zamierza wyprodukować Vosco, wszystko będzie zależało prawdopodobnie od popytu.

Vosco EV2 to pojazd należący do segmentu B, ma 422 cm długości, 171,9 cm szerokości oraz 151,3 cm wysokości. Wyposażono go ponadto w 4 drzwi, a w kabinie zmieści się 4 osoby co sprawia, że może być całkiem funkcjonalnym miejskim samochodem. W wersji produkcyjnej znajdziemy pakiet baterii o pojemności 31,5 kWh, który ma pozwolić na pokonanie nawet 290 km (WLTP), choć w cyklu mieszanym producent zakłada zasięg rzędu 210-250 km. Silnik elektryczny zamontowany na przedniej osi o mocy 156 KM (115 kW) i momencie obrotowym 350 Nm ma pozwolić na rozpędzenie się do 140 km/h. Posiada bezstopniową przekładnię i co ciekawe zasilany jest napięciem 700 V. Maksymalna moc ładowania baterii to 30 kW, co oznacza, że pełne naładowanie trwa około godziny. Standardowa ładowarka ma 3,3 kW co przekłada się na około 10 godzin ładowania.

Zdjęć z wnętrza auta jeszcze nie ma my, ale w środku pojazdu mamy znaleźć minimalistyczny i przemyślany design , poparty badaniami ergonomicznymi. Wszystkie elementy wnętrza są w zakresie komfortowego ruchu rąk kierowcy, a wysoki tunel centralny i podłokietnik tworzą wygodną przestrzeń. W wnętrzu znajdziemy też system multimedialny z ekranem o przekątnej 9 cali oraz autorski projekt UI wyświetlany na ekranie kierowcy. Kolorystyka wnętrza jest stonowana i minimalistyczna, a na liście wyposażenia znajdziemy między innymi klimatyzację, podgrzewaną przednią szybę, elektryczne szyby z przodu, sterowanie poziomem rekuperacji energii, felgi o średnicy 17 cali (205/50/R17) oraz elektryczny hamulec ręczny. Do wyboru będą też 3 tryby jazdy - Eco/Normal/Sport.

Więcej szczegółów poznamy w październiku, kiedy to samochód zostanie oficjalnie zaprezentowany. Wszystko jak zwykle rozbije się jednak o cenę, a na jej temat nie ma obecnie żadnych przecieków.