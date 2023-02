Volvo otworzy swój tech hub w Polsce. Znamy miasto!

Szwedzi zapowiedzieli, że zupełnie nowy Tech Hub powstanie w Krakowie, czyli drugim co do wielkości mieście w naszym kraju. Do 2030 roku Volvo planuje stać się marką, która w swoim portfolio posiada tylko elektryczne samochody, a wcześniej, bo do 2025, będą one stanowić połowę oferty. W ramach tego planu na tech hub spadnie odpowiedzialność za rozwój kompletnych i kluczowych funkcji w elektrycznych autach Volvo. Inżynierowie z Krakowa będą współpracować z pracownikami z całego świata, a wspólnie będą pracować nad wszystkimi istotnymi elementami w nowych modelach - od podstawowych technologii bezpieczeństwa opartych na głębokim zrozumieniu przyczyn wypadków, po algorytmy percepcji i wspomagania kierowcy oraz oprogramowanie do autonomicznej jazdy.

Tech hub ma rozpocząć działalność przed końcem tego roku i na miejscu zatrudnienie znajdzie 120 inżynierów. Około 2025 roku liczba pracowników ma wzrosnąć do 500-600, a rozwijane przez nich projekty będą powstawać we współpracy z centrami inżynieryjnymi m. in. w Chinach i Szwecji.

Jesteśmy firmą zorientowaną na cel i technologię, więc nasza nowa generacja samochodów Volvo będzie czymś więcej niż tylko transportem. Będą to komputery na kołach, zaprojektowane tak, aby można je było aktualizować zdalnie za pomocą nowego oprogramowania. Oznacza to, że nasz krakowski hub technologiczny i rozwój własnych możliwości w zakresie tworzenia oprogramowania są kluczem do naszego przyszłego sukcesu – mówi Jim Rowan, CEO Volvo Cars.

Volvo planuje oferować tylko elektryczne auta od 2030 roku

Volvo podkreśla, że wybór Krakowa nie jest przypadkowy. Opiera się na 30-letnim doświadczeniu po obecności w Polsce, a miasto uznano za wschodzące centrum technologiczne. Posiada również duży sektor telekomunikacyjny, który był bogatym źródłem rekrutacji w innych lokalizacjach, gdzie mamy centra inżynieryjne - czytamy w komunikacie.

Naszą ambicją jest przyciąganie i rekrutowanie największych talentów na całym świecie poprzez obecność w strategicznie ważnych lokalizacjach. Nasz nowy Tech Hub w Krakowie jest tego doskonałym przykładem. Jeśli więc jesteś zainteresowany kształtowaniem przyszłości mobilności z marką, która jest w czołówce rozwoju technologii, i zainspirowany, aby być częścią pielęgnowania naszej silnej kultury i wartości, Volvo Cars jest miejscem dla Ciebie – dodaje Hanna Fager, Global Head of Corporate Functions w Volvo Cars. Chociaż region EMEA obejmuje ponad 60 krajów, Polska zawsze zajmowała szczególne miejsce w moim sercu. Jestem przekonany, że Tech Hub w Krakowie to nowy rozdział dla Volvo Cars w Polsce. Jego pracownicy będą mieli dostęp do najnowszych technologii i pozwolą nam je rozwijać i udoskonalać – powiedział Arek Nowiński, Senior Vice President Volvo Cars, Head of EMEA, były Dyrektor Zarządzający Volvo Car Poland.

Obecnie tech huby Volvo operują w w Sztokholmie i Lund w Szwecji, a duże centra inżynieryjne działają w Szanghaju w Chinach i Göteborgu w Szwecji. Jeśli czujecie się na siłach, Volvo prowadzi już rekrutację.