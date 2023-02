FREE NOW w Polsce popularniejszy niż w Niemczech czy Hiszpanii

W ciągu 10 lat działalności FREE NOW (do 2019 r. jako mytaxi) w Polsce, w aplikacji zrealizowano 60 milionów zamówień. Obecnie w Europie korzysta z niej 48 milionów ludzi, a liczba przejazdów wzrosła o 50%.

W listopadzie ubiegłego roku FREE NOW podsumowało 10 lat obecności aplikacji w Polsce. Na przestrzeni ostatniej dekady wiele się zmieniło. Od samej nazwy (wcześniej było to mytaxi), po rozszerzenie działalności na ponad 25 największych aglomeracjach naszego kraju czy wprowadzenie innych środków transportu - hulajnóg, wypożyczanych w jednej aplikacji. Teraz firma przygląda się całemu rynkowi europejskiemu, na którym działa i dzieli się ciekawymi liczbami.

Z raportu wynika, że Warszawa znajduje się trzecim miejscu w Europie pod kątem liczby przejazdów realizowanych z wykorzystaniem aplikacji FREE NOW. Na pierwszym miejscu jest Dublin, a tuż za nim Londyn. Firma jednocześnie podaje, że warszawscy kierowcy realizują więcej kursów, niż kierowcy w Berlinie i Barcelonie. W pierwszej szóstce mamy także Paryż, który również ustępuje Warszawie. także Co ciekawe, usługa w ubiegłym roku odnotowała niemal trzykrotny (221%) wzrost liczby wynajmów jednośladów i carsharingu na swojej platformie, względem 2021 roku. A sama liczba dostępnych na platformie pojazdów przekroczyła 420 tys. Choć carsharing oferowany przez FREE NOW nie jest jeszcze dostępny w Polsce, niewykluczone, ze niedługo się to zmieni. W zeszłym roku pojawiły się sygnały, że i u nas usługa ta będzie dostępna.

Polski rynek jest liderem jeśli chodzi o dynamiczny rozwój FREE NOW, ponieważ odnotowaliśmy największe wzrosty w 2022 roku na tle innych europejskich krajów. W polskich miastach - niezależnie od ich wielkości - platformy taxi cieszą się ogromną popularnością, bo potrzeby transportowe mieszkańców rosną, a rynek charakteryzuje przystępność cenowa. Dzięki temu na przejazdy taksówką osoba z Warszawy może pozwolić sobie o wiele częściej, niż przeciętny mieszkaniec na przykład Berlina czy Barcelony. Kierowcy w polskich miastach ‘nie gaszą silnika’ - nasza aplikacja oferuje im dostęp do zleceń od milionów pasażerów, dzięki czemu realizują kurs za kursem i nie mają przestojów

FREE NOW. Twórcy aplikacji podsumowują działania w Europie

W raporcie FREE NOW możemy także przeczytać, co trzeci mieszkaniec europejskich miast przyznaje, że w 2023 roku może wyobrazic sobie życie bez własnego samochodu. A co za tym idzie, woli wybrać transport współdzielony - zarówno ten publiczny, jak i oferowany przez firmy zajmujące się przewozem osób. Alternatywą dla prywatnej motoryzacji ma być tzw. multimodalny transport współdzielony, który ma być naturalnym uzupełnieniem sieci transportu zbiorowego.

Współdzielony pojazd jest używany nawet do 6 razy częściej niż prywatne auto. W mieście, w którym wykorzystywane byłyby jedynie współdzielone pojazdy, udział samochodów prywatnych na ulicach wynosiłby mniej niż 10%. Doprowadziłoby to do ograniczenia emisji CO2, zmniejszenia korków i wyeliminowania potrzeby miejsc parkingowych. Platformy MaaS mają zatem ogromny wpływ na dążenia miast do osiągnięcia zeroemisyjności.

W całej Europie FREE NOW zintegrowało w jednej aplikacji 14 zewnętrznych operatorów współdzielonych e-hulajnóg, e-rowerów, e-skuterów i carsharingu, m.in. marek takich jak: TIER, Dott, SIXT share, Miles czy emmy. W Polsce już w 10 miastach, oprócz zamówienia taksówki, można korzystać z wynajmu e-hulajnóg oferowanych przez firmy TIER i Dott.

Pełny raport Mobility as a Service. FREE NOW 2023, który możecie pobrać z linku obok podsumowuje działania platformy na rynku europejskim. Dotyczy to zarówno branży ride-hailingu, a także jako platformy MaaS agregującej wszelkie dostępne w miastach usługi transportowe lokalnych operatorów w jednej aplikacji.

