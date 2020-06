Volvo się kończy… na 180 km/h. Wielkie oburzenie

Volvo ma misję

Misją Volvo jest to, by zdarzało się jak najmniej wypadków z udziałem ich samochodów (a najlepiej w ogóle). Mało tego, producent chce, aby nikt nie ginął w ich pojazdach – czy uda się to osiągnąć, zobaczymy. Jestem pewien jednak, że wprowadzenie takiego ograniczenia na pewno przybliży markę do takiego stanu rzeczy. Co jednak chce nam przekazać Volvo w tym oświadczeniu? Że możliwe jest wprowadzenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, ale te nie będą nas chronić zawsze i wszędzie. To człowiek jest najsłabszym ogniwem tej całej układanki i to on przeważnie odpowiada za to, że na drogach zdarzają się wypadki. Powodem sporej części z nich są lekkomyślność i brawura.

Czytaj więcej: Volvo XC60 T8 AWD – testujemy hybrydę Plug-In

Wiecie, gdybyśmy na drogach jeździli taczkami, to pewnie nikt by się nie zastanawiał nad koniecznością wprowadzania takich ograniczeń. Ale jeździmy autami – ciężkimi maszynami z potężnymi silnikami, które w nieodpowiednich rękach mogą stać się przyczyną śmierci – czy to naszej, czy innego uczestnika ruchu. Systemy bezpieczeństwa nie załatwiają wszystkiego – są tylko pomocą dla kierowcy, wyrazem troski producentów aut o zdrowie: nasze, pasażerów, osób postronnych. Myślicie, że doprowadzając do wypadku z prędkością wynoszącą 200 km/h jakikolwiek system Wam pomoże? Uch, problem byłby już przy 100 km/h – a nawet niżej.

Volvo zasadniczo nigdy nie należało do marek, które miały bardzo mocne aspiracje sportowe. Oczywiście, były takie projekty jak 850 T5-R, było S60 R, były edycje Polestar (a teraz Polestar Engineered. Ale tak po prawdzie, człowiek, który chciał szczególnych wrażeń ze sportowej jazdy wybierał mocniejsze modele Audi, BMW, Mercedesa. Jak chciał praktycznego, wygodnego i bezpiecznego auta, raczej skłaniał się ku Szwedom. Dlatego wręcz irytują mnie stwierdzenia osobników, którzy mają „paliwo w żyłach”, że teraz samochody Volvo będą nudne jeszcze bardziej i na pewno ich nie kupią. Są jeszcze ci, dla których czas się zatrzymał na 5-cylindrowych silnikach Volvo i trójkątnych lampach tylnych. Piękne to były (są) auta, ale świat się zmienia. To nie jest tak, że ogranicznik prędkości, maksymalnie dwulitrowe jednostki cokolwiek Volvo ujmują.

Najgłośniej krzyczą ci, którzy nigdy Volvo nie kupią

Bo BMW nigdy by sobie na coś takiego nie pozwoliło. Audi musiałoby upaść na głowę, by wprowadzić taki ogranicznik. Mercedes, gdyby tak zrobił – przestałby się nazywać Mercedesem. Takie rzeczy już słyszałem na ten temat. I co mogę na to powiedzieć? To proste – nie kupujcie nowych samochodów Volvo. Kupcie sobie cokolwiek innego, co nie ma takiego ogranicznika – w takim aucie będziecie mogli (ale nie powinniście) pruć 2 paki po autostradzie bez obawy o ograniczenie w oprogramowaniu auta. Będziecie absolutnie wolni, żadna maszyna nie będzie Wam dyktować zasad gry.

Tak się zastanawiam przy okazji, czy prędkość maksymalna jest jakimkolwiek wyznacznikiem klasy / przydatności / atrakcyjności auta? Wśród osób, które lubią zasuwać – pewnie tak. Ale większość kierowców zupełnie o tym nie pomyśli. To trochę jak szukanie najszybszego auta na osiedlu uwzględniając takie kryterium jak: „ile ma najwięcej na liczniku?”. Dużo ważniejsze jest to, jak szybko auto się zbiera w pewnych zakresach, czy bardzo trzeba „wajchować” gałką od skrzyni biegów, czy ta automatyczna jest w miarę szybka i dobrze zestrojona. Ja jeszcze cenię sobie ilość miejsca w środku, materiały, wykończenie i ergonomię.

Czy ograniczenia zabierają nam wolność?

Oczywiście, że tak. Przecież możesz jechać 140 km/h na ograniczeniu do 90 km/h, ale musisz liczyć się z tym, że: to niebezpieczne i grozi Ci za to pewna sankcja. Możesz, ale jednak nie możesz. Czy ktokolwiek powinien Ci mówić jak masz żyć?

Ograniczenia zawsze są pewnym „zamachem” na wolność. W teorii możemy robić wszystko. Jeżeli tylko zechcemy, możemy zdzielić przypadkowego faceta kamieniem w głowę. Możemy, ale nie powinniśmy, jest to zabronione i grozi za to sankcja. I to taka, która od takich pomysłów nas odstrasza. Są jeszcze inne mechanizmy, które nas wstrzymują przed popełnianiem takich głupstw, ale nie przecież nie o tym mowa.