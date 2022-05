Volkswagen wyprzedał wszystkie auta elektryczne na ten rok

Herbert Diess, szef Volkswagena, pochwalił się w wywiadzie dla Financial Times, że jego firma nie przyjmuje już zamówień na nowe samochody elektryczne na ten rok. W samej Europie klienci czekają na ponad 300 000 pojazdów.

Volkswagen mierzy się z dużym popytem na elektryki

W pierwszym kwartale 2022 roku Volkswagen sprzedał niespełna 100 tys. samochodów elektrycznych, co wygląda raczej blado na tle wyników Tesli, która dostarczyła ich ponad 310 tys. Szef koncernu nie ma jednak na co narzekać, w samej tylko Europie klienci czekają na ponad 300 tys. nowych pojazdów elektrycznych i na ten rok koncern nie przyjmuje już zamówień. Jeśli chcielibyście kupić sobie dzisiaj Volkswagena ID to niestety termin dostawy planowany jest już na 2023 rok. Podobna sytuacja ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie elektryczne Volkswageny również cieszą się sporą popularnością.

Herbert Diess nie wspomina jednak jaki wpływ na poziom produkcji samochodów mają ograniczenia w dostawie komponentów. Bo fakt jest taki, że obecnie mało który producent samochodów przyjmuje zamówienia na nowe pojazdy, które miałyby zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. Trzeba zatem wziąć poprawkę na to, że rynek samochodów elektrycznych mierzy się z takimi samymi problemami jak pozostałe segmenty branży. Faktem jest jednak, że niemiecki koncern nadal rozbudowuje swoje możliwości produkcyjne i z pewnością będzie gonił Teslę w najbliższych latach.

Według danych Europejskiego Związku Producentów Samochodów (European Automobile Manufacturers Association - ACEA) w pierwszym kwartale 2022 roku samochody elektryczne stanowiły już 10% całej sprzedaży w Europie. Kolejne 8,9% zgarnęły hybrydy typu plug-in, a ponad 25% samochody z napędem hybrydowym. Auta spalinowe z silnikami benzynowymi i diesla stanowią obecnie tylko nieco ponad 50% całej sprzedaży, a w kolejnych kwartał ich udział w rynku będzie się jeszcze bardziej zmniejszał. Wygląda na to, że elektrycznej rewolucji w Europie nie da się już powstrzymać.

